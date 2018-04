Ninguna empresa se irá a México durante negociación del TLCAN: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó hoy que haya un "marco temporal" y que esté "forzando" el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, a la vez que afirmó que están "bastante cerca" de un acuerdo.

"No tengo un marco temporal (para el TLCAN). Sigo leyendo en los medios de noticias falsas que lo estamos forzando, no lo estamos forzando", afirmó Trump en unas breves declaraciones al comienzo de una reunión en la Casa Blanca sobre comercio y agricultura.

"Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin (…) Estamos bastante cerca de un acuerdo, podría ser en dos semanas, tres meses o cinco meses, no me importa", agregó el mandatario estadounidense.

Trump remarcó que "mientras tanto, nadie se está trasladando a México. Mientras el TLCAN esté en estado de renegociación, ninguna empresa va a gastar miles de millones de dólares en instalar allí una planta automotriz", dijo.

La pasada semana, los tres ministros encargados de renegociar el acuerdo se reunieron en Washington para intensificar las conversaciones y buscar un pacto de cara a la Cumbre de las Américas de Lima de este fin de semana, algo que finalmente no se logró.

Fuentes cercanas a la negociación habían apuntado que el Gobierno de Trump habían relajado ligeramente sus exigencias acerca del porcentaje de componentes automovilísticos que deberían ser estadounidenses, uno de los capítulos de mayor fricción para alcanzar un acuerdo.

Como consecuencia, se habían elevado las probabilidades de un acuerdo preliminar, aunque Trump rebajó las expectativas al afirmar poco después que no había que "apurarse" sobre el nuevo TLCAN, en vigor desde 1994 y que ha calificado de manera repetida como "un desastre".

Las palabras de hoy del mandatario contrastan con lo expresado este lunes por el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, quien apuntó que la renegociación del pacto comercial entre Canadá, México y EE.UU. estaba completa en un 80 %, y apuntó como fecha límite para el anuncio formal el 1 de mayo.

