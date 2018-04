Fotos: Así quedaron las zonas bombardeadas por EU, Francia y Reino Unido en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció hoy a Francia y al Reino Unido su participación en el "ataque perfectamente ejecutado" este viernes contra Siria en respuesta al uso de armas químicas el sábado pasado contra la población rebelde de Duma.

"Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y por el poder de sus buenos ejércitos. No podía haber tenido un mejor resultado. ¡Misión conseguida!", escribió esta mañana Trump en su cuenta personal de Twitter.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018