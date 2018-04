“México ya es el sexto país más visitado en el mundo”

Nuestro país se alista a la conquista de nuevos mercados turísticos, luego de posicionarse como el sexto país más visitado del mundo.

Así lo reveló el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid en una entrevista con Publimetro y agregó que el mercado estadounidense ya no debe ser una prioridad para el país.

En el marco del Tianguis Turístico de Mazatlán, Sinaloa y el último del actual gobierno, expresó que uno de los principales pendientes en reforzar la seguridad de personas y en materia jurídica.

¿Qué se ha hecho para garantizar la seguridad en Tianguis Turístico?

–Lo más importante es que en las alertas de Estados Unidos que emite el Departamento de Estado, si bien lamentablemente Sinaloa todavía como estado aparece con ciertas preocupaciones, se exceptúa el área de Mazatlán y eso es relevante porque influye para efectos de touroperadores, agencias de viajes y otras compañías. Sí influye que se sientan seguros al destino al que van. Además el gobierno local y federal están poniendo mucho énfasis a la seguridad. Al estar exceptuado de las alertas para no viajar nos permite promover el destino. Tenemos que trabajar más en los destinos turísticos. Creo que la gente se va a sentir tranquila y segura en Mazatlán.

¿Se redobló la vigilancia para anticiparse a cualquier acontecimiento?

–Sé que el gobierno de estado lo está haciendo y el federal participa en otras áreas distintas a la de Turismo. Es una semana que nos importa particularmente, pero también hay que decirlo, una manera de promover la seguridad del país es promover más desarrollo, bienestar y entre esto también está el turismo. Es un círculo, si tu mandas la señal de que éste es un destino turístico confiable y atractivo para poder recibir más gente, también contribuyes a que sea un lugar mas seguro.

¿Cómo ha respondido el gobierno a las alertas para no visitar algunos destinos mexicanos?

–Atajándolas y dando la cara de dos maneras. Primero reconociendo que sí tenemos un reto en materia de seguridad y que por instrucciones del presidente no hemos movido y la Secretaría de Turismo ha sido muy pro activa en promover convenios de seguridad en Baja California Sur y en Quintana Roo y los hemos promovido para que los gobiernos estatales y municipales se comprometan a una serie de acciones para fortalecer sus policías locales. Esos convenios han hecho con la Secretaría de Gobernación y también ha participado el sector privado porque es clave, pues muchas veces no tenemos los recursos económicos suficientes para hacer frente al rezago que se ha acumulado

Creo que el tema de la seguridad es corresponsabilidad de todos.

Otra cosa que se está trabajando es en un índice de incidencias al turista internacional y nacional, porque no es lo mismo ver el índice de criminalidad de un estado que lo que va a sufrir un turista nacional o internacional, es muy diferentes. Muchos de los delitos del país ocurren en lugares donde no van ni turistas. Entonces estamos tratando de educar si se puede decir que no nos orienten, no nos clasifiquen con los niveles de incidencia del estado, sino que se fijen en el de los destinos turísticos que ellos van a visitar.

¿Cómo ha ayudado que el tianguis sea intinerante?

–Creo que es una buena idea que sea así, pero habría que analizar con qué frecuencia tienes a más estados de la República que puedan participar, porque tienes durante cuatro o cinco días; incluso antes tienes un foco nacional e internacional. Es una gran oportunidad para un destino darse a conocer. Mazatlán es conocido pero a nivel nacional y quizá no tan conocido en lo internacional. Se trata es usar estos tianguis como una oportunidad para dar a conocer otros destinos, siempre y cuando estañen preparados, porque no lo puede hacer cualquiera. Debe tener los aeropuertos suficientes para recibir a la gente del exterior, las instalaciones hoteleras dignas para poderlo hacer porque no se trata de que aras de promover un destino tuvieras ese problema, pero no es el caso de Mazatlán, tiene muchos hoteles aeropuertos la conectividad. Es un destino muy mexicano y de mucha tradición, pero que cada vez debe ser más atractivo para más visitantes del exterior

¿Qué deja la actual administración?

¿Cuál es el balance del sexenio?

–Los mexicanos debemos de estar informados de los temas en los que amo muy buenos y una de las áreas es el turismo. El país es una potencia turística, hemos avanzado en los últimos cinco años de ser el país número 15 más visitado del mundo a haber pasado el año pasado a ser el seis. No creo que haya ningún país en el mundo que en un periodo tan corto haya avanzado tantos lugares y eso es lo que se explica. Hemos hecho muchos esfuerzos para conectar a más países con México a través de la aviación. En los aeropuertos se ha trabajado para crecer al ritmo de la demanda, al igual que en puertos marítimos. El mexicano te recibe con calidad y con calidez. No sólo hay una gran combinación de sol y playa y sino también de Pueblos Mágicos de grandes ciudades cosmopolitas internacionales y una comida formidable. Debemos estar consientes de nuestras debilidades y más de nuestras fortalezas.

El turismo ha ido creciendo muy por arriba de la economía, la generación de empleos de otros sectores también. Para mí el turismo debe ser una de las grandes apuestas de México hacia adelante.

¿Qué herencia deja esta administración en turismo?

–Poner al turismo a la altura de lo que debe ser, darle más visibilidad. Que no se vea como un sector ligero, porque es tan relevante e importante como muchos otros y quizá en este con una mayor generación de empleos que otros sectores económicos. Otra herencia sería trabajar de manera transversal, dependeremos de la Segob para el tema de migración y seguridad, de SRE para las visas o de SCT para aeropuertos y carreteras. Eso quiere decir que cuando nos ponemos de acuerdo los mexicanos en querer obtener un objetivo en este caso seguir creciendo de manera acelerada y generando empleos, sí nos podemos poner de acuerdo.

¿Qué retos tiene el turismo en México?

–Mejorar la seguridad, en tanto no lo hagamos es más difícil promover un destino. Esto tiene que ver con seguridad física y jurídica. Por eso a mí me preocupa mucho esta discusión del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, me parece una falta de seriedad que cuando tu por un lado invitas al mundo a que vengan a ayudarte a construir un nuevo aeropuerto y de pronto les puedas mandar la señal de que ya siempre no, la certeza jurídica es clave para el desarrollo de cualquier país. Garantizar que las inversiones están seguras. Mandar la señal de país serio y confiable.

No pensemos que México es maravilloso porque el mundo entero se está peleando por los turistas, sino lo hacemos nosotros los van a invitar otros

Todo México puede ser un destino turístico eso es en lo que deben estar enfocados los estados porque para todos puede ser una respuesta para la población.

¿Cómo va el desarrollando de empleos sustentables?

–Tenemos la convicción absoluta de que el crecimiento del turismo tiene que ser amigable con el medio ambiente, porque en gran parte es lo que vendemos. Cuando vas a una playa buscas áreas verdes y atractivas porque la mayoría de la gente, sobre todo de EU, es convivir con la naturaleza y lo mismo los mexicanos. Para la gente joven cada vez es más importante el tema de la sustentabilidad.

Creo que la Secretaría debe ser más agresiva en la promoción de las energías renovables en el sector por decir un caso. Es algo que tomamos muy en serio (ser) respetuosos de las reglas del medio ambiente y también seremos cada vez más promotores de medidas de generación de energías limpias.

¿Cómo han combinado el tema de nuevos desarrollos turísticos con la conservación de los atractivos naturales?

–Hay áreas que ya se han declarado como sujetas de no desarrollo. Pero considero que se debe hacer un esfuerzo para que en las áreas naturales protegidas podamos llevar un tipo de turismo más amigable, no un gran hotel, pero sí actividades de ecoturismo porque hemos aprendido que la mejor manera de preservar el medioambiental es que también sea un buen negocio.

Si a la gente le dices preserva un lugar a cambio de nada no lo va a hacer aunque la ley lo diga, tiene que hacer un sentido racional, económico y conveniencia. Por eso es que en las áreas protegidas debe haber actividades económicas que justifiquen poder preservar el medio ambiente.

De ninguna manera yo no creo en detener el desarrollo a cambio de la preservación, porque entonces con qué dinero preservas.

Postura sobre la legalización de la marihuana

“El problema de la droga y la marihuana no es lo que vengan a hacer los extranjeros cuando la consumen, sino el tratamiento que nosotros como país le hemos dado a la marihuana.

Al prohibirla hemos creado una actividad que podría ser legal la hemos hecho ilegal. Dicho de otra forma en lugar de pasársela a un empresario legal, se la hemos pasado al crimen organizado.

En el mundo ya se han dado cuenta que eso no funciona, porque una estrategia de combate a las drogas en el caso de la marihuana, ni ha hecho que se reduzca el consuno ni la producción. Se han incrementado los ingresos del cierren organizado para sobornar, para comprar armas y para ser violentos.

Tienes la marihuana que es menos dañina que el alcohol y sin embargo está prohibida y menos adictiva que el tabaco y prohibida.

No le he encontrado la lógica por más que alguien me la explique de por qué vas a meter a alguien que consume marihuana a la cárcel, o sea que para que no esté en la sociedad lo mandas a la escuela del crimen, no lo entiendo.

Mi opinión personal es que no vamos a poder resolver los temas de criminalidad en tanto no enfrentemos el problema de la droga.

Estos son los turistas que México quiere traer a sus destinos:

El secretario de Turismo dijo “vamos por China, pero para eso necesitamos que más mexicanos hablen chino, que la señalética esté en ese idioma y que los tratemos mejor cuando llegan al país. También por más latinoamericanos, ha crecido la presencia de brasileños y argentinos. Queremos más europeos de la ex zona soviética. Están en la lista de 10 países

Ubicar a China, Brasil, Argetina y la zona de Rusia

Cinco pendientes

Expandir los convenios de seguridad con los estados e instalar mesas para que se incorpore la sociedad

Planear más los destinos y cuidar los que ya existen. Tener nuevos modelos de turismo

Generar resoluciones con la economía compartida como las iniciativas (de transporte privado) como Uber, o (de hospedaje) con Airbnb para qué desarrollen sin caer en la competencia desleal.

Capacitación y profesionalización de trabajadores de turismo. “Al mexicano hay que explicarle mejor que ya no se necesita en muchos casos ir por la licenciatura, porque hay muchas carreras técnicas que te permiten tener algún título a menor tiempo a menor costo y que tiene un mejor precio en el mercado, estamos muy mestizados a que tienes que ser licenciado y eso no es lo relevante, sino qué habilidades y capacidades tienes para ser empleado”.

Diversificar más los países que vienen del exterior. Depender menos de EU; yo me pondría como meta que no represente más de 50% de visitantes del exterior, no porque vengan menos americanos, sino que vengan más chinos, argentinos o chilenos.

Que no se concentre sólo en los destinos de sol y playa, sino que tengamos más Pueblos Mágicos.

Tener más oferta como turismo médico, de reuniones y convenciones y de lujo.

¿Qué expectativas hay del Tianguis Turístico?

Es particularmente importante para nosotros porque será el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Destacaría que Sinaloa ha puesto un enorme esfuerzo para que este tianguis sea exitoso. Las autoridades y los empresarios han hecho una enorme inversión, están renovando la costera o el malecón han hecho inversiones muy imperantes en el centro y los tianguis son una gran oportunidad. Por un lado para hacer lo que se hace en tianguis: ofrecer al país, tienes a los destinos, a los estados, a los touroperadores nacionales y extranjeros, agencias de viajes y líneas aéreas. Pero también acaba siendo una oferta del destino y por eso es que los estados tienen mucho interés en ser sedes del tianguis y Sinaloa lo hará estupendamente. Mazatlán se ha venido reposicionando en los últimos años, sobre todo desde que se abrió el puente de Valuarte que conecta con Durango con Sinaloa ,con Mazatlán.

Cifra

10 millones de mexicanos vivimos alrededor del turismo y muchos más podría vivirlo.

FRASES

“El resultado es que pasamos del país 15 al sexto. Hemos alcanzado 39 millones de visitantes del exterior. Estamos a cuatro años de llegar a los 50 millones de visitantes”, aseveró.

“Si me fijara en el índice de criminalidad de Washington, de Chicago, Los Ángeles o de Miami quien querría ir a EU, sin embargo sé que no voy a los lugares donde ocurren esos incidentes y por lo mismo voy tranquilo. México es igual, a veces las cosas que se reportan en el país difícilmente las va vivir un visitante del exterior”, expresó.

“Cozumel es el puerto más grande del mundo que recibe visitantes, cuatro millones el año pasado”, aseguró.

