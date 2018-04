Multarán publicidad irregular de productos con riesgos sanitarios

Ante la proliferación en Jalisco de anuncios donde se promocionan productos milagro, de belleza o servicios médicos, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado (Coprisjal) anunció que intensificará la vigilancia para detectar aquella publicidad que no cuente con los permisos correspondientes y se pasará a la etapa de sanciones.

Dagoberto García Mejía, comisionado de Coprisjal, explicó que desde el 10 de enero de 2017, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó facultades a las entidades para que también puedan sancionar la publicidad engañosa de cualquiera de estos productos, pues antes a la entidad estatal sólo se le permitía monitorearla sin multas.

Debido a que la televisión entra a la competencia federal, porque la cobertura alcanza varios estados, la supervisión aquí se realiza en medios impresos, radiofónicos o publicaciones en Internet que atañen ventas o servicios locales.

García Mejía explicó que los productos y servicios que se anuncian a través de los diferentes medios de comunicación deben tener el permiso o aviso publicitario correspondiente, a fin de garantizar que éstos cumplan con las propiedades que ofrecen y no representen ningún tipo de riesgo para la salud. Esto incluiría la publicidad que se haga en otros espacios como espectaculares u otros medios de promoción.

1.2 millones de pesos sería la sanción máxima a quien anuncie un producto que implique un riesgo sanitario sin contar con permiso de la Coprisjal; 161 mil pesos era la sanción menor.

El titular de Coprisjal detalló que las empresas de medios de comunicación son corresponsables en la vigilancia, ya que antes de publicar cualquier anuncio de productos o servicios, deben exigir al anunciante que presente el permiso o aviso publicitario expedido por la Coprisjal.

FOTO: Cuartoscuro

El funcionario señaló que, de momento, se ha generado una etapa de socialización con medios de comunicación para impulsar estas políticas.

“La publicidad no debe ser engañosa y no se permite atribuirle a los productos cualidades preventivas, terapéuticas o de otra índole que no corresponda a su función”, recalcó el comisionado.

Aunque apenas van a aplicarse las sanciones económicas, entre 2017 y 2018 ya se han abierto cinco procedimientos a productos milagro y de servicios médicos que se anuncian sin permiso y se amonestó a dos estaciones de radio.

Productos y servicios que requieren realizar trámites para anunciarse: