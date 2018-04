Error empezar de cero en las administraciones estatales, advierte Miguel Ángel Martínez

Dentro del Partido Acción Nacional (PAN) reconocen que hay mucho trabajo por hacer para recuperar las viejas glorias que permitieron a la institución gobernar a Jalisco durante 18 años. En la entidad no cuajó la alianza Por México al Frente que a nivel nacional unión las fuerzas panistas con las del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano y es por ello que deberán hacer una lucha solitaria y de gran escala para retomar la gubernatura.

Los panistas eligieron a Miguel Ángel Martínez Espinoza como abanderado, un perfil que durante su paso como presidente estatal del partido trató de unificar una institución que a nivel federal se estaba fracturando. El ex diputado y ex secretario de Educación platicó con Publimetro sobre su plataforma política.

¿Cuáles serían los principales ejes de sus propuestas?

Son tres ejes, uno de la organización del estado para combatir el fenómeno delictivo; un eje que tiene que ver con la prevención, o sea mejorar la vida de las personas en todos sus entornos: salud, empleo y otras condiciones; y un eje que va con un cambio cultural necesario y lo soporta el sistema educativo.

Hay muchas cosas que deben hacerse al mismo tiempo en materia de seguridad, hay que poner al cargo a las personas que saben. Fue una irresponsabilidad, una negligencia criminal, haber puesto al frente de las corporaciones de seguridad, tanto del estado como de Guadalajara, a personas que no tenían ni capacidad, experiencia o talento para contralar el fenómeno de la delincuencia. Ni Salvador Caro, ni (Eduardo) Almaguer, tenían la experiencia

Además de poner al frente a quienes saben, hay que aumentar el número efectivos de las diferentes corporaciones, crecer y fortalecer el estado de fuerza, separar la policía preventiva de la policía de investigación, aumentar el numero de agentes del Ministerio Público y de jueces y reconocer con toda certeza que el modelo propuesto por Jorge Aristóteles Sandoval por el PRI fracasó de manera rotunda: concentrar todas las estructuras policiales en una sola corporación, nos hizo perder foco y las debilitó.

Hay que mejorar la preparación de los integrantes de las corporaciones policiacas. Contrario a lo que repite Enrique Alfaro -que es bueno para atribuirle culpas a otros, pero no a reconocer las propias-, no es culpa del nuevo sistema de justicia penal el fracaso en materia de seguridad, sino que quienes estaban a cargo no supieron ocuparse de los temas centrales: apostarle de manera intensa y clara a la formación de los elementos que participan en el proceso de prevención, en la justicia alternativa y a la carrera policial. Esto último significa homologar sueldos, pagar bien, algo que no se ha hecho en toda la administración y homologar capacidades. Significa también mejorar los sistemas de seguridad social que tienen derecho estas personas.

FOTO: Cortesía

Hay que apostarle también al entorno social, al tejido social, que si no lo hay seguirá habiendo delincuencia así tengamos policías. Los policías son necesarios pero no basta; necesitamos que la sociedad esté estructurada de mayor solidaridad, fortaleza en las familias, de mejores condiciones económicas, menor pobreza.

¿Ahí es donde se vinculan los dos ejes que usted propone?

Son ejes interdependientes. Y en esto es importante la educación que resuelve en un mediano y largo plazo, no en el corto, pero hay que apostarle a ella. Hay que insistir en la educación para la paz, la solución pacífica de conflictos y solidaridad y respeto por la ley. Cultura de la legalidad en lugar de la cultura del que no transa no avanza.

Estos elementos deben estar contenidos en toda la trayectoria educativa de los alumnos en todo el sistema de educación, desde básica hasta superior y público y privada.

Es una tontería, es muy equivocado y dañino despreciar lo que produjeron otras administraciones simplemente porque vino de otros, hay que recuperar la experiencia".

¿Qué proyectos impulsaría para mejorar la movilidad y cómo resolver la crisis de transporte público?

Primero, no partir de cero. Todos los gobiernos han hecho estudios de movilidad de diferente espectro y con diferentes perfiles. Si esos estudios ya están hechos simplemente adecuarlos a los cambios que ha tenido la movilidad.

Si ya está investigado el fenómeno, entonces reconocer esos corredores de movilidad y pensar, por las dimensiones de la demanda, como resolver la movilidad de las personas; debemos encontrar si se necesita un tren, un sistema articulados o autobuses. Si hay que incentivar la movilidad no motorizada debemos hacerlo, pero respetando la realidad y generando consensos.

Lo segundo: ha fracasado la ejecución los programa para la mejora del transporte público. Si se recupera lo que han dicho unos y otros, pues todos apuestan por lo mismo en los últimos 15 años: sistemas de prepago, que no aumente la tarifa si no mejoran los camiones, capacitación a choferes. Esta administración apostó por el modelo ruta empresa que no acabó de cuajar y que además está envuelto en un halo de corrupción.

Hay que tener claro que el estado está obligado a invertir en el transporte también, pues es un servicio público y se necesita. Los transportistas han tenido alzas en los combustibles y refacciones, efecto inflacionario en toda la cadena de servicio y han visto reducidos sus márgenes de rentabilidad. Hay que oír a aquellos que dicen "estamos a punto de la quiebra", no se puede simplemente decir de forma populista que no habrá aumento de la tarifa mientras no mejoren las unidades, porque no van a mejorar si no hay inyección de dinero y ahí deben combinarse la inversión pública, inversión privada. Pero a cambio debe dignificarse el servicio.

Hay experiencias en otras ciudades del país que abonan sobre lo que se puede hacer en la ciudad, por ejemplo corredores de transporte público y confinamiento de calles. Es una ciudad en buena medida cuadriculada y pueden destinarse vialidades exclusivas para el transporte público y transporte local y despejar las avenidas principales para la circulación de coches. Por la extensión de la ciudad la alternativa del transporte no motorizado encuentra limitaciones también.

¿Qué seguimiento se le dará a las industrias creativas o cuál será la apuesta?

Hay que apoyar lo que ha funcionado bien. Esta vocación del estado de Jalisco descubierta en los años 90 me parece que debe de continuar pero evolucionar para extenderse a otros ramos industriales .

Tenemos que dejar atrás y progresivamente la manufactura; que nuestro país no compita por lo barata que es su mano de obra, sino que se mete en el campo de la innovación y el desarrollo y agrega valor a los productos, ataca nuevos mercado y le da nueva dimensión a su productividad nacional.

Esta buena experiencia en el sector de la electrónica debemos extenderlo a otros. Hay mucho de lo desarrollado por la industria creativa y electrónica que podría ser llevado a otros clusters como el foresta. Debemos impulsar la industria del vestido, calzado o joyería, en general la industria de la moda que podría tener un mayor crecimiento si cuenta con los incentivos adecuados.

Pero podemos hablar también de las agroindustrias, no sólo aquellas que están reconocidas y ubicadas como tales y que dan al gobierno del Estado para hablar de Jalisco como gigante agroalimentario. Debemos atender aquellos pequeños productores que no han sido vistos: los de granos, carne, leche… todos abandonados por esta administración. Ahí hay un potencial muy alto.

Lo mas importante es reconocer que el estado debe tener un papel de coadyuvante e interesado en resolver el trabajo a los productores y que alcancen su potencial".

Jalisco tiene una vocación que no tienen otros, como la industria del tequila. Ahí Jalisco no tiene quien le compita. Necesitamos atender los problemas de la industria y ampliar mercados. También debemos apoyar la industria del turismo, no hay ningún estado que ofrezca la cantidad de opciones que tiene Jalisco: turismo de playa, montaña, cultural, religioso y negocios, gastronomía. Tenemos todo para ser una potencia en el plano turístico, pero debemos entender que el turismo es un ecosistema que involucra varias áreas como cultura, medio ambiente, infraestructura de servicio y promoción.

¿Usted dejaría a alguien del gabinete actual en su gabinete?

Sí, Alfonso Petersen… revisaría la presencia de Jaime Reyes Robles. Los conozco personalmente y sé de su trabajo y capacidad. Del resto difícilmente.

¿Su postura respecto a la presa El Zapotillo?

Tenemos más de 40 años discutiendo sobre agua en Jalisco. Cada administración llega trayendo debajo del brazo una nueva carpeta con proyectos. No hay que hacer nada nuevo, hay que juntar a todos los que han participado en la elaboración de estos proyectos, reunir a la sociedad civil activa y tomar una decisión el primer año, que no sea sólo gubernamental sino que exige un consenso y un enfoque: garantizar agua para la zona de Los Altos, la Zona Metropolitana de Guadalajara, agua suficiente y agua sana para todo el estado de Jalisco.

Bajo esa perspectiva, debemos reunirnos todos, lograr un consenso porque pasa también que cada administración trae su proyecto y los que no están conformes con él lo dinamitan, así no se puede construir nada. No es traer un proyecto nuevo, sino saber cual es el pertinente y cual nos garantiza agua de calidad y como saneamos nuestras agua. Nos están enfermando las aguas negras de Jalisco, los desechos industriales y los desechos humanos. Lo mismo en la laguna de Cajititlán que en la ribera de Chapala, río Zula o Santiago. Estamos envenenados y no hacemos nada el respecto.

No es un acto unilateral de la autoridad, aunque la autoridad tenga decisión. En el primer año tomar una decisión y ejecutar de inmediato, no esperar al quinto año y decir "ahí se lo dejamos a la siguiente administración". Eso significaría posponer la resolución de los problemas. No hay que invertir en un nuevo estudio.

Debemos también implementar programas de recuperación de aguas pluviales , infiltración subsuelo pero requiere consenso porque si no nos seguiremos dinamitando.

Botepronto

Lo primero que le llegue a la mente:

A naya: eficaz

eficaz López Obrador: demagogo

demagogo Meade: tecnócrata

tecnócrata Donald Trump: payaso

payaso Jalisco: cultura

cultura Inseguridad: drama

drama Aborto: dolor humano

dolor humano Marihuana: tema a discutir

tema a discutir Aristóteles Sandoval: ladrón

ladrón Corrupción: mal social

A fondo…

Libro favorito: no te podría decir uno, tengo varios favoritos.

no te podría decir uno, tengo varios favoritos. Película favorita: híjole, tampoco, tengo muchas que me gustan. Me impresionó la saga del Señor de los Anillos.

híjole, tampoco, tengo muchas que me gustan. Me impresionó la saga del Señor de los Anillos. Comida favorita: la que caiga. Como dicen, todo lo que corra, nada o vuela a la cazuela. Me gusta la comida de los mercaditos.

la que caiga. Como dicen, todo lo que corra, nada o vuela a la cazuela. Me gusta la comida de los mercaditos. Deporte favorito: futbol

futbol Equipo: atlas

atlas Género musical: música clásica, pero me gusta mucho el rock.

¿Última vez…