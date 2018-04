Retrato de agresor mostrado por Stormy Daniels "es un engaño": Trump

El presidente Donald Trump tuiteó el miércoles que una actriz porno está haciendo "engaño total" luego de que mostró en televisión un retrato hablado del hombre que, ella dice, la amenazó para que guardara silencio sobre un presunto encuentro sexual que ella dice haber tenido con el ahora mandatario de Estados Unidos.

El boceto representa a un hombre blanco de treintaitantos o cuarentaitantos años y lleva una descripción de él como alguien "delgado pero en forma".

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dijo el martes al programa "The View" de la cadena ABC que el boceto corresponde al hombre que la amenazó a ella y a su hija pequeña en 2011, advirtiéndole que no dijera nada sobre un supuesto encuentro sexual de ella con Trump en 2006.

Stormy Daniels and her attorney @MichaelAvenatti release composite sketch of person she says threatened her to keep quiet about her alleged affair with Donald Trump. https://t.co/j70QpPbLaU pic.twitter.com/43ihPElIWN — The View (@TheView) April 17, 2018

En un tuit el miércoles por la mañana desde su propiedad en Palm Beach, Trump escribió: "Un retrato hablado [realizado] años después sobre un hombre inexistente. ¡Una estafa total, jugando a las noticias falsas de los medios de comunicación para los tontos (pero ellos lo saben)!".

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Parece haber sido la primera vez que Trump tuitea directamente sobre la actriz porno. La actriz dijo a "The View" que no denunció la amenaza en ese tiempo porque tendría que haber revelado el amorío y porque tenía miedo de hacerlo.

¿En qué consiste la polémica de Stormy Daniels con Donald Trump?

Daniels ha dicho que tuvo relaciones sexuales en una ocasión con Trump en 2006 y que el abogado personal del ahora presidente, Michael Cohen, le pagó 130 mil dólares días antes de las elecciones de 2016 para que se quedara callada.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, regresó el golpe a través de Twitter, retomando algunas de las expresiones usadas por el mandatario y recalcando la reciente incursión del FBI en la oficina del abogado personal de Trump.

Avenatti tuiteó que el FBI descubrió "documentos y grabaciones EXISTENTES que muestran estafa tras estafa contra personas VERDADERAS y a ciudadanos estadounidenses muy VERDADEROS (que no lo sabían)".

FBI search warrants uncovering EXISTING documents and recordings showing con job after con job pulled on REAL people and very REAL American citizens (who didn’t know it). Welcome to the playing field. #whereyoubeen #basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 18, 2018

Añadió que Trump era un "oponente completamente desquiciado e indisciplinado que es propenso a dispararse a sí mismo en el pie".

Avenatti elevó la oferta de una recompensa, de los 100 mil dólares iniciales a 131 mil, a cambio de información que conduzca a la identificación del hombre.

La cifra podría ser una referencia a los 130 mil dólares que Daniels dice que recibió del abogado Cohen a cambio del silencio de ella. Daniels está tratando ahora de invalidar el acuerdo de no divulgación.

El caso cobró mayor relevancia la semana pasada cuando los agentes del FBI allanaron la oficina de Cohen en busca de información sobre asuntos como el pago a Daniels.