Huawei apuesta por el mercado mexicano con la nueva serie P20

El gigante tecnológico Huawei sigue apostando por consolidarse en el mercado mexicano con la presentación este jueves de la nueve serie de smartphones P20 y P20 Pro.

En entrevista con Publimetro, David Moheno, director de Relaciones Públicas de Huawei en Latinoamérica, señaló que actualmente la empresa china ocupa el tercer lugar como productor de smartphones en el mundo pues tan sólo en 2017 se vendieron más de 153 millones de unidades.

Este 2018, Huawei lanza en México y a nivel mundial la serie P20 tradicional y P20 Pro, dos modelos de smartphones que revolucionarán la forma en la que se hace fotografía desde un celular con los mejores estándares de pixelaje, cámaras y sensores asistidos por un sistema de inteligencia artificial.

Aunado a esto, la empresa china se convierte en el líder en tecnología celular al presentar estos smartphones de alta gama a precios accesibles para que todos los usuarios puedan tomar foto y video, almacenar grandes cantidades de información y compartirla de forma rápida a otros dispositivos.

¿Cómo lograron este crecimiento acelerado a nivel mundial en tan poco tiempo?

"La calidad y la innovación son los motores que nos han impulsado a hacer nuevos dispositivos, tal como en el caso del Huawei P20 Pro. Gracias a los esfuerzos y a las grandes inversiones en investigación y desarrollo, hemos logrado ubicarnos dentro del top 10 de empresas productoras de smartphones, además, tenemos el compromiso de que año con año invertimos más del 10% de nuestras ganancias en la concepción y creación de nuevos productos. La innovación es nuestro núcleo y escuchar a nuestros consumidores nos hace más capaces para crear mejores productos en cada nuevo modelo".

¿Cuáles son sus planes a corto y largo plazo para México y Latinoamérica?

Definitivamente Latinoamérica es una región estratégica para Huawei, nada más para ponerte un ejemplo en perspectiva, países como México, Colombia, Perú son de los mercados más importantes en los negocios a nivel mundial y por lo tanto para nosotros. Pero más allá de las ventas, lo que queremos es ser esa marca cálida, esa marca que se comunique uno a uno con el consumidor, esa marca que echa raíces profundas, y eso lo demostramos con muchas estrategias, una de ella es traer los nuevos modelos de inmediato a México, la segunda es la integración a la cultura y la comunicación social a través de fotógrafos locales y personas de aquí que conozcan los nuevos modelos.

Queremos demostrar que Huawei es una marca que vino para quedarse. No somos esa marca china o foránea que llega, vende un par de años, le va bien, le va mal y después dice ya me voy dejando a sus consumidores colgados con un equipo, el cual dices me encantaba, quiero comprar el nuevo modelo o se me descompuso y no hay refacciones.

¿Cómo concibe Huawei a su mercado en México y en Latinoamérica para el lanzamiento de sus nuevos productos?

Nuestra temporada de lanzamientos de esta nueva serie ya comenzó en Perú hace unos días y este jueves se amplía a países como México, Costa Rica, Colombia y la próxima semana en Chile, el compromiso de Huawei es lanzar esta serie P20 a nivel Latinoamérica en el mes de abril. En años anteriores nos dimos cuenta de que el consumidor se molestaba de que se presentaban los nuevos modelos primero en Europa y en semanas posteriores se enviaba a América Latina cuando el furor ya se había desinflado.

¿Cuál es el sello principal de Huawei, de la serie P y qué podemos esperar en sus siguientes modelos?

La familia P tiene un ADN en común que tiene que ver con las cámaras, con el diseño. Lo que queremos ofrecer es variedad al consumidor, por ejemplo, en el caso del P20 Pro va dirigido a usuario de altísimo performance, que quiere tomar fotografía profesional, batería para todo el día, que quiere una pantalla grande para consumir multimedia, mientras que el P20 tradicional tiene un performance equiparable, más pequeño y ergonómico, lo puedes ocupar con una sola mano. En cambio hay un modelo P20 Lite enfocado a un público juvenil que le gusta el diseño de la serie pero busca un smartphone de alta calidad a un precio más accesible.

El Huawei de la serie P20 saldrá a la venta en México el próximo 4 de mayo y sus precios oscilarán para el Huawei P20 a partir de los 13 mil 799 pesos y 16 mil 999 para su versión Pro.

