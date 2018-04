Cardenal pide justicia para sacerdote asesinado en Tlajomulco

El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, pidió justicia y que pronto se esclarezca el homicidio del sacerdote Juan Miguel Contreras García, asesinado a balazos la tarde del pasado viernes en la Parroquia San Pío de Pietrelcina, en la colonia Hacienda Santa Fe.

A decir del prelado, de momento son pocos los avances en torno al caso, aunque ya habría sido identificado parcialmente uno de los atacantes.

“Tienen identificada una persona, pero no la tienen ubicada, es decir no la han aprehendido, no se sabe quién es”, afirmó el cardenal quien dijo desconocer si el cura había recibido alguna amenaza. Los atacantes huyeron en un coche compacto posterior al atentado.

El cardenal señaló que el asesinato del sacerdote y de muchas otras personas en el país han sido descuido de las autoridades.

“Tenemos que encomendar a nuestras autoridades, que desgraciadamente tienen que reconocer que sus esquemas de seguridad han resultado fallidos; y no lo digo sólo por este sacerdote, lo digo por tantas vidas que son injustamente segadas”, señaló Robles Ortega.

El sacerdote consideró alarmante la cultura de desprecio por la vida. “Estando para cumplir sus dos años de ordenado, vivió sus ejercicios espirituales esta semana. Llegó a su parroquia para retomar sus servicios y, estando en su oficina dispuesto a servir, sin mediar palabra, sin mediar reclamo, llega un sujeto que no sabemos quién es, y lo mata injusta y cobardemente”, expresó el cardenal.

Emiten postura sobre el caso

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a las autoridades investigar el homicidio del sacerdote.

“Solicitamos con firmeza, una vez más, investigar exhaustivamente, hasta aclarar los hechos, para actuar conforme a la justicia, y no permitir que éste, ni los demás crímenes en nuestra nación, queden impunes”, expresaron y pidieron justicia por todos los homicidios de sacerdotes que se han registrado en los últimos años.