Marcharán en Jalisco y CDMX por estudiantes asesinados

Luego del asesinato de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Visuales (CAAV), la asamblea estudiantil y diversas organizaciones convocaron este martes a una marcha para exigir a la Fiscalía de Jalisco pruebas para corroborar que los jóvenes fueron disueltos en ácido.

Las movilizaciones fueron convocadas con el hastag #NoSomosTresSomosTodxs y se llevarán a cabo en la Ciudad de México y en Jalisco.

En la Ciudad de México la marcha comenzará a las 16:00 hrs y partirá del Ángel de la Independencia hacia las instalaciones de la Secretaria de Seguridad Pública (SSp), ubicada en la colonia Juárez.

En tanto, en Guadalajara la marcha saldrá de avenida Vallarta y Enrique Díaz de León a las 17:00 horas rumbo a la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como Glorieta de los Desaparecidos.

La Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara condenó la violencia que se vive en el país y exigió a las autoridades que aclaren el caso y deslinden responsbailidades

"No son solamente tres estudiantes en Jalisco, son miles las y los desaparecidos que no se buscan, que no sabemos dónde están. Basta de violencia, exigimos paz.

Esta mañana, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval dijo que hay solidez en la investigación realizada por la Fiscalía y reiteró su compromiso con la familia de no cerrar el caso hasta dar con los responsables.

Con información de El Universal y La Silla Rota

