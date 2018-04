Señalan a Hipócrates Nolasco por corrupción dentro del Consejo Regulador del Mezcal

Mezcaleros denunciaron que el presidente del Consejo Regulador del Mezcal (CRM), Hipócrates Nolasco Cancino, se ha beneficiado a través de la poca transparencia y autoritarismo en el organismo.

Por medio de un comunicado, agremiados del organismo destacaron que entre las irregularidades están que Juan Jesús Lozoya Austin, actual secretario del CRM, es dueño de marcas como ‘Mezcales de Leyenda’ o ‘Pelotón de la Muerte’; en tanto, Hipócrates Nolasco es dueño de “Laboratorio Nisa Nabani”, que es uno de los pocos autorizados para la certificación de dicha bebida.

Sin embargo, los integrantes del Consejo Directivo no deben tener ninguna relación con la industria del mezcal, para que las decisiones sean sin sesgos y no tengan beneficio alguno de su cargos.

Resaltaron que Hipócrates Nolasco y sus allegados reciben alrededor de 20 millones de pesos por cada estado que “asesore” para ser incorporado en la llamada Denominación de Origen del mezcal.

“En 2012, el mezcal se protegía con una Denominación de Origen que limitaba su producción a Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas, así como a 11 municipios de Tamaulipas y uno de Guanajuato. Años después, esta herramienta de protección llega a Michoacán y Puebla, mientras que otras entidades están a la espera de que se les autorice”, menciona el escrito.

Desvían de recursos

Según la denuncia, en agosto de 2017 Hiroshi Takahashi, columnista del periódico El Heraldo de México, hizo varias publicaciones en donde asegura que hay muchos empresarios que enfrentan el robo de agave y la extorsión de grupos criminales; sin embargo, “el presidente del Consejo del Mezcal omite atender estos temas y prefiere ‘planchar’ todo el camino para quedar al frente del organismo otro periodo’, expresó.

Takahashi denunció que en 2015, a través del Comité Nacional para la Sustentabilidad del Maguey Mezcal y Destilados de Origen (Comando), Juan Lozoya bajó recursos por 50 millones de pesos de Sagarpa, y cuyo destino es desconocido.

Además, los agremiados denuncian que cuando la directiva del CRM entró en operación hubo un mal uso de 40 millones de pesos que estaban destinados para promover el mezcal, pues “lo único que hacían era el evento DARDO” a través de “los Lozoya”.

Incluso, señalan que cuando Hipócrates y Jesús recibieron el CRM, había equipo de laboratorio con valor de 4 millones de pesos, pero desapareció junto con manuales de operación, los cuales fueron utilizados presuntamente para la acreditación de su “Laboratorio Nisa Nabani”.

A pesar de que no se puede comercializar mezcal que no ha sido verificado por el organismo desde su producción y envasado, existen evidencias de que hay venta nacional e internacional de bebidas sin tener el holograma que solo el CRM puede otorgar.

Controla asambleas

Los agremiados también denunciaron que Nolasco contrata gente que no tiene nada que ver con la industria, y que “sólo los mete para que voten a favor de él en las asambleas", las cuales se realizan en lugares muy lejanos para que los asociados no puedan llegar y solo vayan sus allegados.

Incluso, Alfredo Conde, representante nacional del Sistema Producto Maguey Mezcal, expuso su preocupación sobre el lugar donde se realizará la asamblea de elección o ratificación.

“(Se trata de) un espacio que no es adecuado para la asamblea y tampoco permitirá que el desarrollo del evento se realice de una forma ordenada e interactiva para un correcto desahogo del orden del día”, y expresó que el lugar no tiene cobertura de telefonía celular o datos, por lo que “de presentarse una emergencia no se podría dar atención oportuna”, señaló.

