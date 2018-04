Jalisco necesita tener paz para crecer, asegura Carlos Lomelí

Carlos Lomelí no tuvo un camino fácil para alcanzar la candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Después de migrar del partido Movimiento Ciudadano, donde buscó una senaduría en 2012 y consiguió una diputación federal en 2015, Lomelí Bolaños tuvo que competir por la designación en Morena con el empresario dulcero Enrique Michel Velasco e, incluso, en su momento, con Salvador Cosío Gaona, quien ahora es el abanderado del Partido Verde.

Andrés Manuel López Obrador y el partido se decantaron por Lomelí y ahora es un colaborador que abre camino a Morena en Jalisco, un estado donde el partido no figuraba, pero que lentamente gana simpatizantes.

Lomelí podría ser el caballo negro de la contienda si capitaliza toda la inconformidad existente hacia el gobierno del PRI y los rechazos que ha ganado Alfaro, sumando el empuje que pueda recibir de aquellos votantes que decidan tachar toda la boleta en favor de Morena, como parte del arrastre generado por Andrés Manuel López Obrador.

De todos los ejes de campaña, ¿cuáles consideraría los prioritarios?

-La seguridad es algo que preocupa mucho a los jaliscienses y pondría en empate la educación… las oportunidades para los jóvenes, es el reclamo en la agenda. Luego estaría que el sueldo no alcanza; tenemos que regresarles el poder adquisitivo a todos los trabajadores. Antes se decía que la clase obrera era la mal pagada, ahora podríamos decir que todo el mundo. (…) hemos tenido una de las inflaciones más graves de los últimos 13 años. Es muy delicado, porque eso impacta fuertemente el bienestar de la familia.

Hay algo que voy a repetir hasta el cansancio: un pueblo que tiene paz es porque goza de buenas políticas públicas. Y cuando hablamos de buenas políticas públicas es que las personas tienen a todos sus hijos estudiando, no rechazados con el pretexto del examen de admisión; con empleos bien pagados; tienen buena la salud porque pueden procurarse servicio y medicamento, pero lo más importante, no les hacen falta alimentos en la mesa.

La seguridad es algo multifactorial, además tenemos que capacitar a la policía, dotarla de herramientas de trabajo eficientes y nuevas, actualizar su equipo y darles capacitación continua (…) Tenemos que dignificar la vida de nuestros policías, pagarles de una manera digna para que no sean vulnerables a la corrupción. Debemos ayudarles a tener inteligencia policíaca.

La gente que procura la justicia tiene que ser independiente, no depender de un ejecutivo. Los fiscales que dependen de un ejecutivo no hacen su trabajo. Yo creo que hay gente en la comunidad que tiene todo el perfil y toda la autoridad moral para ser un buen fiscal que procure la justicia y que, además, la supervise. Urge que ya se tenga un fiscal autónomo e independiente.

En mi gobierno voy a convocar a la sociedad civil, a través de los colegios y las barras, entre otros, para que sean ellos quienes convoquen a los ciudadanos que quieran convertirse en fiscales. Que sean los colegios y las barras los que analicen los perfiles y vean quién tiene las aptitudes y la autoridad moral para el cargo.

“Cuando hablamos de los temas que más solicitan los jaliscienses, estamos hablando de que regrese la paz y la tranquilidad, que haya empleos mejor pagados para toda la comunidad”

¿Cómo piensa aplicar la propuesta de eliminar los exámenes de admisión?

-Partamos de un principio. El Estado es responsable de dotar de educación pública a todos los jóvenes, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el mío vamos a eliminar el examen de admisión.

Yo sé que la universidad va a decir que es autónoma y otras cuestiones, y eso está bien. Nosotros vamos a preguntarle a la universidad pública cuánto más necesita (además de los 11 mil millones de pesos que ya ejerce), para que haya menos jóvenes en la calle. Y sí le vamos a dar más dinero a la universidad, sólo que ahora supervisaremos que el dinero que está destinado a la educación de nuestros jóvenes se use para contratar a maestros, construir aulas e impulsar la educación a distancia y virtual.

Una vez que hagamos un análisis en conjunto con las autoridades universitarias y nos aclaren que el dinero se está yendo a la educación de Jalisco, ya entonces, si no alcanza, tenemos el compromiso de que, al igual que como hemos hecho en otras entidades de la República, impulsaremos en Jalisco la Universidad Autónoma de Morena. Esta universidad será sin cuotas, ni exámenes de admisión y que sean los jóvenes quienes decidan libremente a qué bachillerato o facultad van a ir.

Ya no debemos poner trabas a los jóvenes. Se les ponen trabas porque supuestamente no caben en la universidad, pero sí proliferan las universidades privadas, por el rechazo que tienen las universidades públicas.

La obligación del Estado es dar educación de calidad, dentro de aulas eficientes. La educación debe ser una obligación del Estado.

Un reclamo muy sentido de la población es que los jóvenes están siendo rechazados de la Universidad de Guadalajara. Miguel Castro pues ya vio que ésta era una muy buena propuesta, pero nosotros no solamente lo decimos, sino que lo vamos a hacer y ya lo hemos hecho: 11 universidades de Morena a nivel nacional. A diferencia de otros partidos que hacen solamente propuestas en tiempos de campaña, nosotros demostramos con hechos que queremos transformar a este país.

¿Plantea algún proyecto en materia de movilidad y transporte público?

-El Estado es responsable de ofrecer un transporte público de calidad y es un tema en el que no se ha responsabilizado. Tenemos que sentarnos a hacer una gran concertación, llegar a un punto de equilibrio y darle mejor calidad de vida a los choferes, reordenar las rutas, dar capacitación a operadores, dignificarlos y que se note que son profesionistas del transporte. Luego podremos exigir el buen trato al usuario.

Uno de los temas, en cuestión de transporte público, que más falta hace, es la Línea 4, que debe ser hasta Tlajomulco, sin despreciar que tenemos un camellón por todo Lázaro Cárdenas, un eje que nos permitiría llegar de oriente a poniente de una manera rápida y funcional. Podríamos colocar a muchas personas en las troncales de transportes colectivos.

La movilidad tiene muchos frentes. Impulsaremos las ciclovías que están olvidadas y subutilizadas. Son líneas rectas que no conectan a ningún lado.

Si interconectamos las ciclovías, tendremos mejores resultados; no deben ser ocurrencias electorales. Estamos haciendo un estudio, el cual presentaremos, para que la bicicleta realmente sea una opción de movilidad.

¿Dejaría a alguien del gabinete actual en el suyo?

– Tengo gran respeto, cariño y admiración por una persona que fue injustamente encerrada y que creo tiene toda la autoridad moral y conocimiento político para continuar como coordinador de asesores: Enrique Dau.

Esta administración ha impulsado las llamadas industrias creativas ¿seguirá en esta tendencia?

-Hay que seguir, yo soy un gran apasionado de impulsar los nuevos proyectos. Yo sí creo en la inversión a los intelectuales, darle la facilidad a los emprendedores y que podamos convertirnos en un nuevo Silicon Valley. Claro que seguiremos impulsando la creatividad en la invención, no solamente de los investigadores sino de todos los jóvenes.

En Tepatitlán tenemos campeones mundiales de robótica, están por irse a un concurso y aquí se han hecho cosas buenas por otros gobiernos, como ha sido incentivar la investigación, tenemos que seguirlo impulsando. En Jalisco no todo es malo y empezamos por su gente que es de lo mejor que hay en la República.

Yo creo que también podemos hacer crecer la industria no sólo en la Zona Metropolitana, sino en las regiones. Podríamos desarrollar parques industriales en Tala y Ameca aprovechando las vías del tren que van a estas regiones.

¿Cómo combatir la corrupción?

-Vamos a acabar con la impunidad, no se la vamos a pasar a nadie. Si nosotros mandamos un mensaje de honestidad y transparencia, a la clase política no le va a quedar más que ser honestos. No se la vamos a fiar a nadie. Acabaremos con la corrupción de forma tajante y como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Si tienes un gobernador corrupto tienes funcionarios corruptos.

Botepronto

Lo primero que le llegue a la mente:

Anaya: corrupción y continuidad.

corrupción y continuidad. López Obrador: rescate de nación y transformación.

rescate de nación y transformación. Peña Nieto: corrupción.

corrupción. Donald Trump: imposición.

imposición. Jalisco: progreso y crecimiento.

progreso y crecimiento. Inseguridad: a resolverla.

a resolverla. Aborto: a favor de la vida.

a favor de la vida. Marihuana: considerar la legalización.

considerar la legalización. Aristóteles: de salida.

de salida. Corrupción: a combatirla.

a combatirla. Meade: gerente de capos.

A fondo

Libro favorito: Cien años de Soledad de García Márquez.

Cien años de Soledad de García Márquez. Película favorita: Érase una vez en América de Sergio Leone.

Érase una vez en América de Sergio Leone. Comida favorita: tripitas, la chanfaina, la pepena.

tripitas, la chanfaina, la pepena. Deporte favorito: trotar, para aguantar.

trotar, para aguantar. Equipo: Chivas.

Chivas. Género musical: balada pop.

