No se vale que se los hayan llevado así y hayan regresado sin vida: hermana de estudiante asesinado

La hermana de Javier Salomón Aceves Gastelum, uno de los tres estudiantes de cine asesinados en Tonalá, Jalisco, aseguró sentirse enojada, triste y buscando explicaciones luego de la muerte de su hermano.

"Nos sentimos enojados, muy tristes, buscando explicaciones de por qué a ellos, es injusto, no se vale que se los hayan llevado así y hayan regresado sin vida."

En su cuenta de Facebook, la joven escribió un emotivo mensaje de despedida para su hermano, en donde le agradeció todo lo que hizo por ella y lo que le enseño a lo largo de su vida.

"El mes que estuve contigo en Guadalajara, fueron los mejores días, me hiciste tan feliz, me hiciste pensar, me entendiste, me apoyaste y sobre todo me enorgulleciste, creciste demasiado como persona, te vi haciendo lo que más te gusta".

La joven agradeció a todos los asistentes a las manifestaciones que piden justicia por la desaparición y asesinato de otros dos jóvenes cineastas.

“Salito, hermanito, mi héroe, mi persona favorita, quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, por ser un muy buen hijo, hermano, nieto, un estudiante apasionado, me pone triste que hayan apagado tus sueños así nomás”, escribió.

La hermana del estudiante se despidió de su familiar recordando los momento que pasaron juntos.

"Yo me quedo con lo bueno, los momentos que tuvimos que fueron mas buenos que malos".

Los tres estudiantes desaparecidos estaban matriculados en la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) y se trasladaron a Tonalá a realizar un trabajo escolar, donde fueron raptados por integrantes de un grupo criminal, quienes los asesinaron y posteriormente disolvieron sus cuerpos en ácido.

