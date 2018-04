Familias de estudiantes de cine muertos rechazan curso de las investigaciones

Más de siete mil personas marcharon en reclamo por las desapariciones en Jalisco; en la movilización se unieron jóvenes tanto de la escuelas públicas como privadas. Durante el evento, organizadores afirmaron que los familiares de los tres estudiantes de cine desaparecidos no están de acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía, donde se afirma que fueron victimados por un grupo de la delincuencia organizada y sus cuerpos disueltos con ácido.

“El mensaje que leímos hoy tiene la autorización de ellos (…) las familias no están de acuerdo (con la investigación), ellos no tienen un dictamen científico; hay que decirlo abiertamente, las familias no están de luto, no han vivido el duelo y no lo han vivido porque no tienen un dictamen que compruebe de manera científica que las muestras de ADN son las de sus hijos” explicó Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara quien agregó que si bien los familiares han estado en contacto con la autoridad, ellos no reconocen a sus hijos como muertos y destacó que eventualmente ellos saldrían ante los medios para explicar su versión.

Esto se contrapondría a las declaraciones de funcionarios de la Fiscalía estatal, quienes han asegurado que los familiares de los jóvenes e incluso sus abogados han estado de acuerdo con los resultados de las pesquisas.

























Aunque se convocó a la marcha a los familiares de Javier Salomón Aceves, Marcos Francisco García y Jesús Daniel Díaz, estos no acudieron.

En la protesta que reunió a más de siete mil personas los manifestantes acusaron al gobierno de ser negligente en materia de seguridad, de no generar esfuerzos reales para localizar a los desaparecidos y no reconocen las investigaciones desarrolladas en torno al presunto homicidio de los tres estudiantes de cine privados de la libertad el pasado 19 de marzo. Durante el mitin se leyó un comunicado donde se pide a la autoridades no resolver el caso con base en indicios, sino con pruebas científicas comprobables.

La protesta partió de la Rambla Cataluña al filo de las 17:00 horas, avanzó por avenida Vallarta y viró hacia la derecha en Chapultepec, hasta concentrarse de nuevo en le glorieta de los Niños Héroes, también nombrada la de Los Desaparecidos.

El contingente fue encabezado por padres y madres de jóvenes cuyo paradero desconoce.

A lo largo de la movilización se repitieron las consignas como “Vivos se los llevaron y vivos los queremos, mientras que otras personas realizaron pintas en el suelo usando un esténcil.

Al grito de "ni uno más" marcha el contingente por avenida Vallarta hacia la glorieta de los Niños Héroes. pic.twitter.com/K0m5Mc7S3I — Héctor Escamilla (@HectorXkamylla) April 26, 2018

Al llegar a la glorieta de los Niños Héroes se realizó un mitin y a decir de madres de jóvenes desaparecidos, el próximo 4 de mayo habrá una nueva marcha y piden que la gente vaya vestida de blanco.

En la protesta se pidió también una mayor actuación de las universidades para garantizar la seguridad de los estudiantes.

