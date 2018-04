VIDEO: Reportera de Fox Sports golpea a aficionado de Chivas tras sufrir acoso sexual

La reportera de Fox Sports, María Fernanda Mora, fue víctima de acoso sexual en plena transmisión en vivo, cuando un seguidor de Chivas le dio un 'arrimón' y la manoseó varias veces aprovechando el tumulto por los festejos del campeonato del Rebaño.

No obstante, al sentir la agresión, la periodista se volteó muy molesta y golpeó con el micrófono al seguidor rojiblanco, quien se mostró sorprendido por la reacción de su víctima.

Mora se encontraba en La Minerva reportando los festejos por el título del cuadro tapatío en la Concachampions, tras vencer al Toronto FC en la tanda de penales, durante el programa de Central Fox.

La propia reportera explicó lo que ocurrió, debido a que fue muy criticada en redes sociales por su comportamiento que alcanzó a apreciarse en televisión.

"Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias! Gracias por tu opinió no pedida2, respondió la reportera.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 26, 2018

Aquí te dejamos el video:

Inaceptable lo que tuvo que vivir @marifermora90 en La Minerva….

Lo dicho, inadaptados hay de todos los colores.

Celebren sin dañar a los demás.

Cuídate Fer! pic.twitter.com/FDdJyyRmTt — Gerardo Martínez G. (@germargom) 26 de abril de 2018

Agradezco cada mensaje, cada tweet, y cada llamada de todos aquellos que han mostrado su apoyo y solidaridad.

Abordaré el tema con la cabeza más fría y tras algunas horas de sueño.

Pero -en verdad- el apoyo ha sido sumamente reconfortante — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 26, 2018

Por otra parte, algo que me llena de satisfacción es mi trabajo.

Así que les comparto algunos videos de lo que fue el festejo de Chivas en La Minerva.

Por un desadaptado, no hay que generalizar a una afición. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 26, 2018

