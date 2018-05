Actriz Ashley Judd demanda a Harvey Weinstein por difamación y acoso

La actriz Ashley Judd demandó hoy en una corte de Los Ángeles al productor Harvey Weinstein por difamación y acoso sexual, y denunció que en represalia ella perdió su papel en la trilogía de "El Señor de los Anillos".

La actriz aseguró que tras rechazar sus avances sexuales, Weinstein influyó para que el director de la exitosa cinta Peter Jackson no la considerara para el elenco.

Weinstein es el productor de Hollywood que abrió una cloaca en donde decenas de actrices lo acusaron de violación, abuso y acoso sexual cometidos al ejercer el poder como prominente miembro de la industria de Holllywood, y que detonó en más acusaciones contra otros más.

De acuerdo con la querella presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Judd sintió que algo "oculto" había retrasado su carrera, pero no se dio cuenta que era Weinstein.

La actriz dijo que estuvo en conversaciones con Jackson y su equipo en 1998 para representar uno de los dos papeles principales en la trilogía de fantasía, pero Weinstein "torpedeó" la oportunidad diciéndoles que ella era una "pesadilla" con la que trabajar y que debería evitarse ’cueste lo que cueste.’"

"La patética realidad, sin embargo, fue que Weinstein estaba tomando represalias contra la señora Judd por rechazar sus demandas sexuales aproximadamente un año antes, cuando la arrinconó en una habitación de hotel con el pretexto de hablar de negocios", escribió su abogado Theodore Boutrous Jr.

"Al autodenominado ‘dictador benévolo’, como se había jactado Weinstein, usó su poder en la industria del entretenimiento para dañar la reputación de la señora Judd y limitar su capacidad de encontrar trabajo".

Judd expresó que no sabía por qué no fue elegida en la película hasta que leyó una entrevista de diciembre a Jackson en la que dijo que en ese momento no tenía motivos para cuestionar lo que le habían dicho, pero que ahora sospechaba que se lo había alimentado.

La demanda también detalla las acusaciones hechas por otras actrices, incluidas Salma Hayek y Uma Thurman, que dicen que el magnate amenazó sus carreras después de que lo rechazaron sexualmente.

Además alega que Mira Sorvino también participó en el papel de "El Señor de los Anillos" y fue ignorada por la misma razón que Judd, quien demanda a Weinstein por difamación, acoso sexual, interferencia intencional con posibles ventajas económicas y competencia desleal.

