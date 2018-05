Bandera de Guatemala ya ondea en Jerusalén; abrirá embajada este 16 de mayo

La bandera de Guatemala ya ondea en Jerusalén, país que inaugurará su embajada a esta ciudad el próximo 16 de mayo, dos días después de que lo haga Estados Unidos.

El lábaro guatemalteco fue colocado en el Parque Tecnológico Malha, al suroeste de la ciudad. Una fotografía de ese hecho fue compartida por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a través de sus redes sociales.

I was moved to see the flag of Guatemala waving in Jerusalem in advance of the opening of the Guatemalan embassy later this month. Dear friends, welcome back to our eternal capital! pic.twitter.com/eu3OnAA1hO

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 1, 2018