Casa Blanca realiza la celebración "más triste" del Cinco de Mayo de los últimos años

Lejos quedaron los años de cantantes como Vicente Fernández o Maná en la Casa Blanca, celebrando el cinco de mayo. Durante la administración Trump, la fiesta que celebraba la unión y cooperación entre Estados Unidos y México quedó relegada a un mero acto protocolario.

La "celebración" se realizó la tarde del viernes 4 de mayo. No contó con la presencia de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ni del vicepresidente Mike Pence, quienes estaban en Texas en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. La principal anfitriona fue Sarah Huckabee Sanders, vocera presidencial.

Otro de los integrantes de la administración Trump que asistió al festejo fue Jim Acosta, Secretario del Trabajo y el único en el gabinete Trump de origen latino. Publicó en redes sociales: "Honrado de participar en la celebración del #CincoDeMayo en la Casa Blanca. Los hispanoamericanos tienen mucho que celebrar, incluyendo la tasa de desempleo más baja de la que se tenga registro".

Honored to participate in today’s @WhiteHouse #CincoDeMayo celebration. Hispanic Americans have much to celebrate – including the Hispanic unemployment rate at the lowest level ever recorded. — Secretary Acosta (@SecretaryAcosta) May 4, 2018

De acuerdo con Janet Rodriguez, corresponsal en la Casa Blanca para Univisión, al festejo no fue invitada la prensa.

A #CincoDeMayo celebration took place @WhiteHouse today, no POTUS or VPOTUS in attendance, media was not invited either. — Janet Rodriguez (@janrodrigueztv) May 4, 2018

Quienes sí estuvieron en el evento fueron algunos empresarios, como Daniel Garza de The Libre Initative. Destacó que Huckabee Sanders fue recibida con un "aplauso" y respondió algunas preguntas de los invitados, al estilo "mini conferencia de prensa", como si estuviera con periodistas.

At @whitehouse #CincoDeMayo event, @PressSec Huckabee Sanders – who was received with loudest applause – gave a mini “presser”, taking press style questions from the guests. pic.twitter.com/arPUgUHZtw — Daniel Garza (@danielggarza) May 4, 2018

También destacó que el menú consistió en "cupcakes", los cuales tenían la leyenda "Presidente de los Estados Unidos" en ellos. Nada referente a México.

Celebrating Cinco de Mayo at the @WhiteHouse today. For the record, The #POTUSCupcakes were a hit. pic.twitter.com/VnNV6Smwsz — Daniel Garza (@danielggarza) May 4, 2018

Finalmente, el evento también contó con la participación del embajador mexicano Gerónimo Gutiérrez, quien destacó la "celebración binacional de nuestros valores comunes, y un reflejo de los profundos lazos entre México y Estados Unidos".

Emb @GERONIMO__GF asiste a la conmemoración por el 156 aniversario de la Batalla de Puebla en la Casa Blanca. “Cinco de Mayo se ha convertido en una celebración binacional de nuestros valores comunes y un reflejo de los profundos lazos entre 🇲🇽 y 🇺🇸” #5deMayo pic.twitter.com/ZXwR1BmDnd — EmbamexEUA (@EmbamexEUA) May 4, 2018

Galería: ¿Cómo se celebraba antes del Cinco de mayo?

Aquí una demostración de cómo era antes este festejo.