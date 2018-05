Niñas dejan los juegos para convertirse en madres

No son todas, pero el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) informó que atiende a 687 madres adolescentes, quienes reciben un apoyo económico y psicológico mensual.

María Fernanda Olvera, directora del Injuve, señaló que se les ofrece una beca mensual de mil pesos, una credencial de transporte gratuito y apoyo emocional para afrontar está etapa de su vida.

“Se les brinda un taller de vida que tiene que ver con el no dejar de ser jóvenes además (no a pesar) de su condición de madre. Nosotros les hacemos ver qué si bien están en una situación que pudiera en estos momentos privarles de otras oportunidades o de vivir una adolescencia plena, tienen que entender que no únicamente están destinados a ser madres o padres de familia de por vida”, explicó a Publimetro.

Actualmente el Instituto apoya a madres de 13 a 23 años, la mayoría de los casos son mujeres menores de edad. También se atiende a dos padres adolescentes.

En el taller de vida también se les brinda información para que no vean su condición de madres como un padecimiento, sino que aprendan a salir adelantes por sí solos.

María Fernanda Olvera indicó que este apoyo puede darse hasta por tres años, aunque no muchas mujeres cumplen este límite de tiempo, pues la mayoría de las veces, gracias a los talleres, pueden salir adelante por sus propios medios y con el apoyo de sus familias.

“Pueden acudir desde que se van a enterar que serán papás, sobretodo a la parte emocional, nosotros les damos mucho acompañamiento en la etapa del embarazo, les hacemos ver la importancia de cuidarse, pues nos han llegado casos de madres que no han recibido atención médica porque no aceptan su condición o rechazo de las familias”, subrayó.

Por lo anterior, invitó a las adolescentes a cuidarse y buscar ayuda. Las adolescentes que estén interesadas en esta ayuda deben acercarse al Instituto, el cual se localiza en Calzada México-Tacuba 235, colonia Un Hogar Para Nosotros en la delegación Miguel Hidalgo. También pueden visitar la página de Internet www.injuve.cdmx.gob.mx.

Cifras del Programa Prepa Sí señalan que cada año en la capital del país 280 mil adolescentes abandonan sus estudios a causa de un embarazo no planeado.

La causa principal sigue siendo que los jóvenes desconocen los métodos anticoceptivos que existen. por lo que resulta necesario implementar medidas o estrategias para que los jóvenes aprendan a utilizar correctamente los métodos anticoceptivos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente.

Uno de cada cinco embarazos son de jóvenes menores de edad.

Se estima que el 30% de los adolescentes de entre 15 y 19 años ya comenzaron su vida sexual, pero de manera irresponsable, pues el 56% de las mujeres resulta con un embarazo.

