El actor Eric Stoltz encuentra una nueva vocación detrás de la cámara

Aunque no seas un niño de los 80, conoces el trabajo de Eric Stoltz. En ese entonces, era la estrella de películas como ‘Máscara’ y ‘Algún tipo de maravilla’, una racha que continuó en los 90 con películas como ‘Pulp Fiction’ y ‘Jerry Maguire’. (También fue famoso por su papel de Marty McFly en "Back to the Future”, pero fue reemplazado por Michael J. Fox apenas una semana después de su producción).

En cierto modo, la experiencia le ayudó a encontrar su verdadera vocación detrás de la cámara. Durante los últimos 15 años, ha dirigido episodios de ‘Glee’ y ‘How to Get Away with Murder’. Su último proyecto lo encuentra de nuevo en el mundo del cine con ‘Class Rank’, una comedia sobre dos estudiantes de secundaria que intentan hacerse con el control de la Junta Escolar el 11 de mayo en los cines y On Demand.

Metro se sentó recientemente con Stoltz para hablar sobre la transición de la actuación a la dirección, la realización de una comedia de secundaria y por qué está exactamente donde quiere estar.

¿Cómo te involucraste en ‘Class Rank’?

El productor Sandy Stern me envió un guión de la nada. Quien justo esa semana leyó un artículo que había escrito sobre dirigir Glee y trabajar con niños. Leyó ese artículo y dijo: "Oh, me gusta ese artículo. Creo que sería bueno para esta película”. Me envió el guión, lo leí en 3 horas y dije: "Me encantaría hacer esto". Fue muy inteligente. Era muy activo políticamente de una manera confiada. Fue muy compasivo. Me encantan todos los personajes, por muy raros y rudos que sean. Sentí compasión por todos ellos, y esa es una cualidad muy rara en un guión.

Ahora vivimos en un clima político tenso, ¿cómo lo ha enfocado?

Mucho de eso está en el guión. El guión es inteligente, bueno, cariñoso e interesante, y ayudó a que los actores involucrados fueran todos extremadamente apasionados por todo lo que tiene que ver con el guión. Todos creían en la historia. Es la mayor ayuda que un director puede pedir. Todos creen que es posible que los adolescentes adopten el sistema. Para tratar de postularme para un cargo y conquistar el mundo. Su éxito o no está por verse en la película y en el mundo.

¿Qué quieres que el público se lleve de la película?

Quiero que los jóvenes piensen: "¿Por qué no nos presentamos a las elecciones? ¿Por qué no intentamos cambiar el mundo? " “¿Por qué no intentamos estafar al sistema?" Y tal vez las personas mayores podrían pensar: “¿Por qué no nos enamoramos? ¿Y fumar un poco de marihuana? y guiemos a los niños lo mejor que podamos".

La película trata de encontrar tu propia voz, ¿luchaste con eso?

Todavía no siento que lo haya logrado. Una de las razones por las que me encantó el guión fue porque era un adolescente bobo. Lo pasé muy mal. Yo era brillante y ruidoso y tenía el pelo rojo brillante, era un adolescente completamente inepto socialmente. Como la mayoría de nosotros. Así que esta historia sobre adolescentes brillantes y socialmente ineptos que encontraron su voz y trataron de cambiar el mundo fue claramente mi fantasía de cómo desearía haber sido.

¿Ayudó actuar?

Claro, fingir ser otra gente me ayudó en mi vida. No sé si es una forma muy saludable de existir en el mundo. Pero para muchos de nosotros nos hace pasar la noche y nos ayuda a llegar a otras cosas. No cambiaría esos años de actuar por el mundo. Soy mucho mejor director de lo que era como actor.

¿Te ves a ti mismo como actor?

Ya no me veo como actor. Algunas personas dirían que nunca lo fui. Me considero un director en este momento. Me gusta actuar. Pero honestamente, rara vez miro hacia atrás a algo que he hecho en el pasado. Estoy demasiado ocupado e interesado en lo que está sucediendo en este momento para que me importe.

¿Cómo fue la transición de la actuación a la dirección?

Bueno, les diré que en todos los años que estuve actuando puedo contar con una mano de los directores que realmente hablaron un lenguaje de actuación que fue útil. La mayoría de ellos eran muy hábiles técnicamente. Pero teníamos miedo de hablar con los actores. Cualquier cosa que los actores hicieran les asustaba. Así que una de las cosas que trato de aportar cuando dirijo es la paciencia extrema y la facilidad para hablar los muy diferentes idiomas que los actores necesitan hablar para ayudarles a asumir el papel. Para mí eso es lo más importante. Si no tienes un corazón emocional por una historia, no te va a importar la historia.