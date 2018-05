Lil Rel Howery habla sobre Kyrie Irving, Kanye West y `Get Out 2’

Lil Rel Howery se convirtió en una estrella y en un héroe para los agentes de la TSA. Aunque la película nominada al Oscar ha abierto un montón de puertas para el comediante, no ha olvidado sus raíces y subirá al escenario en ‘The Wilbur’ el 12 de mayo. Antes de su programa en Boston, nos pusimos al día con Lil Rel Howery para charlar sobre una variedad de temas, incluyendo trabajar con Kyrie Irving, si Kanye West está atascado en el lugar hundido y si está listo para un ‘Get Out 2’.

‘Get Out’ te catapultó a un nuevo nivel de fama e incluso te hizo ganar un viaje a los Oscar. Pero, ¿te sientes más a gusto en el escenario de pie en lugar del brillo y el glamour de Hollywood?

Me siento cómodo en todas partes. He estado soñando con esto toda mi vida. Siento que estaba listo para cuando sucedió. Es un sueño hecho realidad. Mi sueño no era sólo hacer un monólogo. Quería experimentarlo todo.

Tienes un montón de grandes proyectos en marcha, incluyendo un papel como gerente de negocios de Bobby Brown en el próximo proyecto BET sobre la estrella de Boston.

Originalmente se ofrecieron a interpretar a su hermano y yo no pude hacerlo. Y fue una bendición disfrazada porque consiguieron que Mekhi Phifer lo hiciera. Pero todavía quería ser parte del proyecto porque soy un gran fan de Bobby Brown. Siento que esto va a ser algo especial como ‘The New Edition Story’. Es muy sincero. Bobby estaba en el set y era muy amable. Va a ser una miniserie preciosa.

También trabajaste recientemente con Kyrie Irving en ‘Uncle Drew’ ¿Te impresionaron las habilidades cómicas de la estrella de los Celtics?

Kyrie, como actor, es muy bueno. Era gracioso, trataba de ser dramático cuando lo necesitaba. En realidad es extremadamente talentoso, lo que te hace sentir mal porque, cuando tiene tiempo libre, puede venir y hacer mi trabajo, pero yo no puedo ir al Garden [y hacer el suyo].

¿Cómo fue presenciar su reacción al ser trasladado a Boston en el plató?

Lo que me encanta de Kyrie, sin embargo, es que estaba muy emocionado por ser un Celtic. Lo viste esta temporada. Soy fan de los Bulls. Tienes un fan de los Bulls al que le gustan los Celtics. Es una locura. Tengo muchas cosas de mis amigos de Chicago porque soy un gran fan de los Celtics. Le escribí a Kyrie durante la temporada: "Mira, vi otro partido". Él era como, "Bruh. Deja de decirlo. No tienes que disculparte por ver a otro equipo". Disfruté mucho del equipo que formaron. Brad Stevens es un gran entrenador. Kyrie estaba muy emocionada

¿Hablaste con él sobre sus creencias planas en la Tierra?

No lo discutimos, pero alguien más se lo dijo. Una cosa que me encanta de la gente es que cada uno tiene su propia opinión. Hasta que vas al espacio, realmente no sabemos cómo es este lugar hasta que lo ves con tus propios ojos. Tengo teorías. Ni siquiera sé si realmente fuimos al espacio cuando dijeron que sí. Respeto a Kyrie por apegarse a su opinión. Pero no lo mencioné. Mira, un mapa es plano. Puedo ver por qué la gente piensa que el mundo lo es.

Hablando de gente con opiniones interesantes, ¿crees que Kanye West está atrapado en el lugar hundido?

Cuando la gente piensa en la definición del lugar hundido, creo que está ahí. El lugar hundido viene de no lidiar con las cosas, no lidiar con el dolor y aún así ser herido por las cosas y la gente que se aprovecha de ese dolor. Esa es la brillantez de Jordan al crear el lugar hundido. Se convirtió en algo cultural solo decir que alguien está en el lugar hundido. Cuando ves la película, realmente la entiendes. Chris en la película no se ocupó de la muerte de su madre de verdad. Creo que es lo mismo que le pasa a mi hombre y a su lugar hundido. Esperemos que alguien a su alrededor empiece a hablar con él. Me siento como si nadie hablara con él de verdad.

Jordan Peele recientemente retuiteó uno de los tuits de West, escribiendo que se estaba inspirando para un ‘Get Out 2,’ ¿qué opinas de una secuela?

Lo llamé y voy a intentarlo de nuevo este fin de semana. Tengo una idea para ello. Al principio nunca quise hacer un ‘Get Out 2’ hasta que la bombilla se apagó el otro día. Probablemente podríamos seguir haciéndolo y hay diferentes maneras de hacerlo. Voy a hablar con él y ver qué piensa porque sé que el estudio estaría contento. Será muy interesante. Quiero hacer una lluvia de ideas con él al respecto.