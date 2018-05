Volcán Kilauea hace erupción "muy explosiva" en Hawai

El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó este jueves a alerta roja el nivel de erupción del volcán Kilauea en Hawái, que en la última semana ya ha provocado la evacuación de centenares de personas de sus hogares.

Un nivel de alerta roja significa que "una gran erupción volcánica es inminente, está sucediendo o se presume".

Según el servicio geológico, "la erupción de ceniza ha aumentado su intensidad" desde la mañana del martes en el volcán Kilauea, alcanzando la nube de ceniza entre los 3 mil y los 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar.

Webcam image from HVO Observation Tower of ash plume from this morning's explosive eruption at Kīlauea Volcano's summit. https://t.co/lV7HjT956l pic.twitter.com/8QEqFrWNsY

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) May 17, 2018