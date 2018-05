‘Ganarle a una luchadora como Tatiana Suárez sería importante’: Alexa Grasso 

Tras un 2017 difícil para la peleadora mexicana Alexa Grasso, luego de perder por primera vez en UFC ante Felice Herrig, sufrir con el peso en su segundo combate de ese año ante Randa Markos y someterse a una operación de meniscos en una de sus rodillas, la tapatía estará de regreso en el octágono y lo hará en una función histórica, pues por primera vez la empresa de MMA se presentará en Santiago de Chile, este sábado.

Detienen a Siri Salido por robar ‘chelas’

“Se trata de un evento histórico, va a ser muy importante para Chile, espero que toda la gente vaya a apoyarnos, que los chilenos se empapen de esta emoción de las Artes Marciales Mixtas, porque todos los atletas vamos a dejar el corazón y esperamos mucha asistencia para que lo disfruten tanto como nosotros”, declaró Alexa en una entrevista con Publisport.

Y enfrente tendrá a una peligrosa rival de raíces mexicanas: Tatiana Suárez, una experta en lucha –disciplina en la cual ha obtenido dos medallas en los mundiales de la especialidad– razón por la cual puso mayor énfasis en esta especialidad para la pelea.

“(Ganarle a Tatiana Suárez) sería un logro muy importante para mi carrera porque es una gran luchadora, además es zurda. Imagínate, sería increíble porque es un área (la lucha) en la que tengo que especializarme mucho más”.

¿Te costó trabajo incursionar más a fondo en la lucha?

­— Estuve entrenando con muchos luchadores, la verdad me trajeron muy presionada con la lucha, pero al final de cuentas es lo que me gusta, estoy aprendiendo una nueva disciplina, más a fondo. Aquí en Chile acudí a un gimnasio de lucha, me puse botitas, aprendí los puntos, cómo califican, cómo entrenar, o sea, algo más detallado; es una disciplina que creo que no es para mí pero gustosa de aprenderla desde la raíz.

¿Cómo te has sentido después de tu operación de meniscos?

— Muy bien, fueron dos meses de rehabilitación, ya pude seguir entrenando y me siento más que lista para pelear.

¿Cómo has visto la respuesta de la afición chilena para este evento histórico?

— Están muy emocionados, es algo nuevo para ellos, el primer evento de Artes Marciales Mixtas. Creo que la gente está muy interesada. Nunca había estado aquí, es un país muy bonito y vamos a brindarles un buen espectáculo. Además de Alexa, los mexicanos Henry Bure Briones, Gabriel Moggly Benítez y Brandon Moreno tomarán parte en esta función.

PUBLIMETRO TV