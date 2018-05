Se estrella avión de Cubana de Aviación tras despegar en La Habana

Un avión de pasajeros de la compañía Cubana de Aviación, presuntamente modelo Boeing 737, se estrelló este viernes cerca de La Habana.

Se trata de un avión comercial. De acuerdo a información de CNN "se vio una bola de fuego cuando despegó" el vuelo. Según CNN en español, el avión sería un Ilyushin Il-96, de fabricación soviética, ya que el Boeing 737 es una empresa estadounidense.

El vuelo cubría la ruta de La Habana – Holguín.

[Información en desarrollo]

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K

— Matt Blakeley (@blakeley1990) May 18, 2018