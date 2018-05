Venezuela denuncia que Canadá no permite apertura de casillas

La embajada de Venezuela en Canadá condenó al gobierno canadiense por impedir la realización de las elecciones presidenciales y de “cercenar” el derecho al voto de 6 mil venezolanos.

El responsable de la representación diplomática en Ottawa, el ministro consejero Luis Acuña Cedeño, dijo que Canadá está impidiendo a los venezolanos ejercer un derecho constitucional al negar las garantías para abrir los centros de votación en la jornada electoral de este domingo.

“Hoy estamos en nuestra embajada y consulados para atender a los venezolanos pero no podremos instalar las casillas de votación porque así lo decidió el gobierno canadiense, que no nos garantizó las condiciones de seguridad para estos casos”, afirmó el máximo representante de la embajada, acéfala desde diciembre pasado.

Informó que “tenemos todo el material electoral” y que en Ottawa se instalaría un mesa de votación, en Toronto cinco mesas, en Montreal tres y en Vancouver dos mesas para atender a los 6 mil venezolanos registrados para votar, pero que esto no será posible por una decisión de Canadá.

Las cuatro representaciones diplomáticas de Venezuela en Canadá abrieron sus puertas este domingo pero, a diferencia de las oficinas venezolanas en todo el mundo, incluyendo las de Estados Unidos, no pudieron instalar las casillas electorales, como lo hicieron en las elecciones del 2013.

El diplomático aclaró que la decisión de no instalar las casillas no es del gobierno venezolano sino por la acción del gobierno canadiense de no proporcionar la seguridad de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), lo cual “nos obliga a no abrir las mesas de votación”.

“La embajada es territorio venezolano, podemos hacer cualquier acto, pero el exterior de las oficinas es un espacio público que está regido por la ley canadiense” agregó Acuña, quien detalló que en los casos de los consulados venezolanos las oficinas están en edificios y “los administradores nos han impedido usar los espacios público para que haya fila de venezolanos, por lo que no tenemos las condiciones, estamos privados”.

El ministro adelantó que el gobierno venezolano elaborará una “nota diplomática” que será entregada a la cancillería canadiense condenando en hecho de que no se haya permitido a los venezolanos ejercer su derecho constitucional.

“Canadá es el único país en el mundo que lo está haciendo. Tenemos reportes de que las elecciones en ciudades estadunidenses como San Francisco, Nueva York y Boston están realizando las elecciones con normalidad", pecisó.

Respecto a la manifestación que realizarán en varias ciudades del mundo los venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, el diplomático considero; “respetamos el derecho para que cada quien se exprese, pero mientras sea pacífica porque en Venezuela los opositores han realizado actos violentos para subvertir el orden e, incluso, han quemado gente viva”.

Los venezolanos en Toronto que se oponen al gobierno de Maduro y condenan la elección, realizan un acto a las afueras de la asamblea legislativa de Ontario, Queen´s Park, para impulsar tres demandas: desconocimiento global de las elecciones, protección a los migrantes venezolanos y referir el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional.

