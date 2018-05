Mueren dos escaladores extranjeros en el Everest

Dos escaladores extranjeros fallecieron cuando intentaban ascender a la cumbre más alta del mundo, el monte Everest, dijo un funcionario de Nepal el lunes.

Un alpinista japonés murió el lunes y otro macedonio el domingo, explicó Gyanendra Shrestha, quien durante la temporada de ascensos está estacionado en el campo base del Everest y recibió la información sobre los decesos de sus expediciones.

El escalador japonés fue identificado como Nobukazu Kuriki, de 35 años, y el macedonio como Gjeorgi Petkov, de 63.

Kuriki era un alpinista conocido que subió varias cumbres e hizo varios intentos en el Everest. Nunca llegó a su cima y perdió la mayoría de los dedos por congelación en una expedición en 2012.

Según Shrestha, el cuerpo de Kuriki estaba cerca del Campo 2 y el del deportista macedonio se encontraba más arriba. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Unos 340 montañeros y guías sherpa están intentando escalar el Everest este mes y muchos lograron completar la hazaña la semana pasada aprovechando el buen tiempo. Las expediciones tendrán que abandonar sus intentos a finales de mes, cuando el clima comenzará a deteriorarse.

Very sad news! 😢35-year-old Japanese climber Nobukazu #Kuriki was found dead in Camp 2 on #Everest. R.I.P.! 🙏 pic.twitter.com/IKHwHv6oIB

— Stefan Nestler (@Springinsfeld) May 21, 2018