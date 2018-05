Cada vez estamos más cerca de prevenir la migraña con solo medicamentos

El primer medicamento diseñado para prevenir, y no solo controlar, la migraña fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que permitirá su comercialización en los Estados Unidos.

Se trata de Aimovig, fabricado por Amgen y Novartis, y es una inyección mensual con un dispositivo similar a una pluma de insulina. El precio de lista será de $ 6,900 por año, y Amgen dijo que el medicamento estará disponible en los próximos días. Aimovig bloquea un fragmento de proteína, CGRP, que instiga y perpetúa las migrañas.

Esta es una buena noticia para millones de personas en todo el mundo que sufren de estos dolores de cabeza debilitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la migraña es uno de los trastornos más comunes en el sistema nervioso. ¿Lo peor? Que solamente una minoría de personas en todo el mundo ha recibido un diagnóstico adecuado.

Según la OMS, la migraña se describe como una enfermedad que a menudo dura toda la vida y se caracteriza por la recurrencia. Puede durar de unas pocas horas a dos o tres días.

En este sentido, Metro habló con Amaal Starling, profesor asistente de Neurología en la Clínica Mayo en Arizona, Estados Unidos, quien explica cómo mejorará las vidas de las personas que lo toman.

Q & A

La migraña es una de las afecciones más frecuentes, ¿cómo podría mejorar la calidad de vida de los pacientes con este medicamento?

– Tiene razón, la migraña es altamente prevalente y se estima que afecta a casi mil millones de personas en todo el mundo. ¡Es más común que la prevalencia de la diabetes, el asma y la epilepsia combinados! La migraña es una enfermedad neurológica que tiene ataques de dolor en la cabeza los cuales pueden asociarse con náuseas, sensibilidad severa a la luz, al sonido, al olfato y / o al movimiento. Muchas personas con migraña tienen síntomas debilitantes durante un ataque de migraña que resulta en una incapacidad para funcionar en el hogar o en el trabajo. Estas personas no pueden participar en la vida cotidiana debido a la migraña.

Esto afecta negativamente su calidad de vida, pero también afecta a la familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general. Los medicamentos que pueden reducir el número de ataques de migraña y días de los mismos pueden devolver la vida a alguien y reducir en gran medida la discapacidad asociada a la migraña.

Uno de los mayores problemas con los dolores de cabeza, según la OMS, es que no son diagnosticados con efectividad. ¿Cómo puede cambiar este escenario después de avances como Aimovig?

– Muchas personas con migraña no hablan con un médico sobre sus síntomas, sufren solos. Incluso si van a un médico, comúnmente se diagnostican erróneamente y no se toman en serio. Sin embargo, incluso si consultan a un médico y obtienen el diagnóstico correcto, es posible que aún no reciban un tratamiento eficaz. Nuestros medicamentos orales disponibles actualmente no son efectivos y / o no son bien tolerados en algunos pacientes. Los medicamentos inhibidores de CGRP pueden ser efectivos para algunos de estos pacientes que no han respondido a otras opciones de tratamiento. De hecho, los análisis de subgrupos han demostrado que este medicamento inhibidor de CGRP es eficaz en exactamente esa población de pacientes, los que aún no han recibido atención efectiva.

Los costos de los dolores de cabeza en todo el mundo son muy altos. ¿Hay una estimación de cuánto se podría ahorrar con medicamentos y tratamientos como este?

– Solo en los Estados Unidos, la migraña es una enfermedad costosa para la sociedad y la economía. Se estima que un paciente con migraña tiene más de 10,000 dólares de costos directos de atención médica anualmente. En general, se estima que en EU se pierden 11 mil millones de dólares por año debido a los costos indirectos por días de trabajo perdidos y la baja productividad en el trabajo. Las opciones efectivas de tratamiento preventivo como los medicamentos inhibidores de CGRP no solo podrían mejorar la calidad de vida de las personas con migraña, sino también reducir la atención médica directa y los costos indirectos de la migraña.

¿Cuál podría ser el futuro de este tipo de drogas de nueva generación?

– Es importante porque ahora estamos entrando en una nueva era de tratamiento específico para la migraña. Durante tanto tiempo, los medicamentos que hemos usado para tratar la migraña se diseñaron para otros procesos de enfermedades como la depresión, las convulsiones y la presión arterial. Aunque esos medicamentos son efectivos y bien tolerados para algunos pacientes, otros pacientes no han tenido buenos resultados debido a su ineficacia y poca tolerancia. Existe la hipótesis de que cuando un medicamento está diseñado para un proceso de enfermedad específico, puede ser más efectivo y tener menos efectos secundarios.

Dr. Amaal Starling, profesor asistente de Neurología, Clínica Mayo, Arizona / Foto: Cortesía

Imagino que en el futuro cercano tendremos muchos tratamientos específicos para la migraña, no solo para CGRP, sino también para otros neuropéptidos importantes en la migraña. Aimovig no ha sido eficaz para cada paciente con migraña, pero 40-50% de los pacientes han tenido al menos un 50% de reducción en el número de días de migraña, lo que significa que si un paciente tenía 14 migrañas por mes antes de comenzar a tomar el medicamento, ¡después del medicamento, el paciente puede tener 7 o menos días de migraña por mes! Sin embargo, es importante recordar que puede haber algunos pacientes que no reciben beneficio de los inhibidores de CGRP, pero se están investigando activamente otros tratamientos específicos para la migraña. En pocas palabras, esta nueva generación de tratamientos dirigidos para la prevención de la migraña trae esperanza de que algún día encontraremos a todas las personas con migraña un régimen de tratamiento efectivo y eso es emocionante.

Medicamentos como este, ¿qué otras enfermedades podrían tratar?

– En primer lugar, se ha descubierto que algunos de los inhibidores de CGRP que aún no han recibido la aprobación de la FDA son efectivos para el tratamiento preventivo de la cefalea en racimos. Los beneficios de la inhibición de CGRP en la cefalea postraumática es un área activa de investigación. Además, la actividad de CGRP se encuentra en todo el cuerpo en la piel, el tracto gastrointestinal y los sistemas cardiovasculares. Parece estar muy involucrado en el dolor. Se necesita más investigación para determinar si esta puede ser una opción de tratamiento no opioide efectiva para otras condiciones de dolor como la fibromialgia.