Están en campaña, pero siguen cobrando como diputados

21 de los 66 diputados locales en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) siguen en funciones y cobrando, pero actualmente son candidatos a la Cámara de Diputados o al Senado.

Al no haber solicitado licencia, los asambleístas siguen percibiendo una dieta mensual de 68 mil pesos. Además, continúan recibiendo un apoyo económico de 32 mil pesos para mantener su módulo de atención ciudadana.

Por si fuera poco, también se les brinda un apoyo para la gestión legislativa de 74 mil 500 pesos al mes.

Una de las diputadas que realiza la función legislativa y busca una diputación federal por Tlalpan es Lourdes Valdez, quien destacó que tiene un compromiso con los habitantes de su Distrito, por eso no ha solicitado licencia.

“No lo creí necesario, sumado a que no me lo piden los estatutos. No lo creí necesario, yo creo que es importante terminar los cargos. Sigo atendiendo en el módulo de información, sigo teniendo las mismas actividades, con una agenda muy transparente sigo atendiendo a la gente”, comentó en entrevista con Publimetro.

El Artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que uno de los requisitos para ser diputado federal es, en caso del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no ser titular de algún órgano político-administrativo, es decir delegado.

Asimismo, el Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tampoco los limita para ser diputados locales y candidatos.

Vigilar que no se usen recursos públicos

Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, comentó que si bien los diputados locales no están cometiendo ninguna falta, se debe cuidar que no se usen recursos públicos con fines partidistas.

“Lo que se tiene que garantizar y es la parte más importante, es que no se utilicen recursos públicos para obtener una ventaja en el proceso electoral. Ese es el punto de discusión, no solo el que sean legisladores o no”, señaló.

En este sentido, indicó que tendría que ser la Contraloría interna de la ALDF la que garantice y vigile que no exista un desvío de recursos.

Desde su óptica -dijo- lo recomendable seria que los diputados se dedicarán exclusivamente a las campanas, aunque no estén obligados.

Quienes sí tuvieron que solicitar licencia para ser candidatos a alcaldes fueron, entre otros, Nora Arias, Margarita Martínez Fisher, Gonzalo Espina, Adrián Rubalcava, Víctor Hugo Romo y Néstor Núñez.

Y tuvieron que pedir licencia porque los obligó la recién creada Constitución Política de la Ciudad de México, la cual señala, en su Artículo 55, que uno de los requisitos para ser alcalde es no ser integrante del Congreso local, en este caso la ALDF.

Diputados en funciones que son candidatos al Congreso de la Unión por mayoría relativa:

Israel Betanzos.

Jany Robles

Lourdes Valdez.

Ernesto Sánchez.

Luis Mendoza.

Rebeca Peralta.

Abril Trujillo.

Penélope Campos.

Nury Delia Ruiz.

Wendy González.

Elena Segura.

Beatriz Rojas.

Aleida Alavez.

Flor Ivonne Morales.

Citalli Hernández.

José Encarnación.

Diputados en funciones que son candidatos al Congreso de la Unión por representación proporcional:

Jorge Romero.

José Manuel Delgadillo.

Cynthia López.

Mauricio Toledo.

Leonel Luna.

Cifras mensuales:

Dieta (bruto): 68 mil 893 pesos.

Recursos asignados para el módulo de atención: 32 mil 183 pesos

Apoyo a la gestión legislativa: 74 mil 500 pesos.

