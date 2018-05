Narra ex fiscal cómo sobrevivió al atentado en su contra

En rueda de prensa, el ex fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, actual secretario del Trabajo en Jalisco, narró el atentado que sufrió la tarde de este lunes afuera de un restaurante de avenida Chapultepec a su cruce con Morelos, en la Zona Rosa de Guadalajara.

Nájera, quien ha sido director de la policía municipal de Guadalajara, secretario de Seguridad Pública del Estado y fiscal general, afirmó que no había recibido amenazas previas al ataque y reconoció que la agresión en su contra se pudo haber derivado de sus actividades en la impartición de justicia.

Nájera explicó que se encontraba en el restaurante Suntory en el cruce de Morelos y Chapultepec y vio a dos personas sospechosas ingresar al negocio.

Rueda de prensa donde las autoridades informaron pormenores del enfrentamiento. / FOTO: Cortesía

“Entraron dos personas sospechosas que yo ubiqué como miembros de la delincuencia organizada. Puse la alerta a mis escoltas, les pedí que cuando yo saliera tuvieran la camioneta blindada tapando la entrada y eso fue lo que permitió que salvara la vida porque cuando yo subí, hicieron los impactos contra mis escoltas y un servidor. La mayoría de los impactos dieron a la camioneta”, aseguró el ex fiscal, quien mencionó que para su buena suerte otra patrulla de la Policía Estatal que transitaba por el lugar apoyo en repeler la agresión.

El funcionario mencionó que huyeron en su camioneta blindada hacia Federalismo y Juan Manuel, pero el automotor ya no dio más. El funcionario descendió del automotor y huyó en un taxi a Palacio de Gobierno donde se resguardo y lo hirieron de su lesión en la mano.

Gobernador pide calma

En rueda de prensa, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, aseguró que se ha pedido el apoyo de autoridades federales y estatales para resguardar la seguridad de la ciudad tras los incidentes violentos de este lunes.

Se confirmó que son siete las personas heridas, contando al fiscal y tres civiles; los demás son policías, uno de ellos grave y quien se desempeñaba como escolta del ex fiscal Nájera.

“No nos hemos detenido y no busco envalentonarnos ante lo ocurrido, pero nuestra postura es no negociar, no dialogar con delincuentes, y no doblar los brazos y no dejar de hacerles frente”, mencionó el mandatario.

