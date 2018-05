El nuevo rostro de Volkswagen en México: Édgar Estrada

El pasado mes de abril, la principal empresa automotriz del mundo, el grupo Volkswagen, anunció la mayor reestructuración de su cúpula organizativa. Junto con la sustitución de Matthias Müller por Herbert Diess como presidente mundial de la compañía, en México, el español Iñaki Nieto cedió el cargo de director de la marca a Édgar Estrada (42 años).

Debido a estos cambios en la cúpula directiva de la tercera marca automotriz en volumen de ventas en México, Publimetro platicó con el recién nombrado director de la firma.

Ingeniero industrial con estudios en Alta Dirección de Empresas, Édgar Estrada cuenta con una trayectoria de 19 años en Volkswagen México, tiempo en el que ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las área de marketing, ventas, tanto para Volkswagen como para Seat.

“Es un gran honor para mí dirigir el rumbo de la marca Volkswagen en el país. Es una gran responsabilidad. Estoy convencido de que los pilares fundamentales para lograr nuestros objetivos están consolidados: un gran equipo de trabajo, una amplia red de concesionarios y un extraordinario producto”, dijo.

Ahora, al frente de la automotriz, tiene el reto de, al menos, mantener los volúmenes de ventas en nuestro país y cumplir con los compromisos de lanzamientos para este 2018, un año de incertidumbre por la renegociación del TLCAN, la volatilidad de los mercados, así como por los cambios en el gobierno de la República.

Llegas en un momento de cambios a nivel mundial para Volkswagen, pero ¿a qué responden los cambios aquí en México?

— El grupo Volkswagen siempre está en constante movimiento. Derivado de la innovación y de todo lo que el grupo hace, es por esto que los cambios en este momento son positivos. Aquí en México el desarrollo de la marca ha sido muy bueno en los últimos años. Ahora nos encontramos en un, vamos a llamarlo, ajuste, pero ajuste de la propia industria derivado de muchísimas cuestiones; sin embargo, la marca, al margen de estos cambios, siempre está evolucionando y dentro de este grupo ahora me toca regresar como director de la marca Volkswagen México.

Pero desembarcas en la tercera marca en el país.

— Exactamente. Volkswagen México tiene una cuota de mercado de entre el 11 y 12%. Además es una marca muy querida con más de 60 años de tradición en el mercado mexicano y contamos con una fortaleza de producción local, de la que nosotros comercializamos productos como el Beetle, el Golf y ahora el nuevo Jetta y el Tiguan.

¿A mediano y corto plazo, cuáles son tus principales retos en el cargo?

— Hoy tenemos que ser muy inteligentes, muy prudentes, a la vez atrevidos, sabiendo que nos encontramos en un entorno muy volátil. No te hablo solamente desde el punto de vista de Volkswagen, sino que desde la perspectiva de la industria y del país. Hoy nos encontramos en un entorno de cambios que vienen generados de un panorama político, social y económico. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación así, siempre hay que templar la inteligencia y tener la habilidad de barajar estas circunstancias de la forma más estable y eficiente en el mercado. Estoy convencido de que los pasos que ha dado la marca Volkswagen en los últimos años han sido adecuados. Una de las prioridades es la de poder fortalecer y ser cada vez más eficientes en la atención al cliente a través de una red de concesionarios muy sólida.

El mercado automotriz se está convirtiendo en un escollo en la renegociación del TLCAN. Trump quiere un 25% de arancel para los autos manufacturados fuera de EU ¿Cuál es tu punto de vista?

— Sería un poco arriesgado hablarte del TLCAN como tal. Sin embargo, esto responde a la volatilidad, a la incertidumbre, pero estoy convencido de que debemos, como países, llegar a un extraordinario acuerdo. Para mí, lo importante es cómo va a afectar a la industria automotriz mexicana, más enfocado a la comercialización y a los precios. Estamos convencidos que tenemos una extraordinaria relación precio-valor en nuestros productos.

Ante esta incertidumbre, ¿Volkswagen abrirá más concesionarios este año?

— Agencias de autos no. Nuestra estrategia es la de la consolidación de nuestra red de concesionarios. Es de hacer más fuertes a las agencias existentes, es de poder cubrir un territorio más amplio con los concesionarios actuales. Nuestra estrategia no es de crecimiento sino de consolidación.

Hablabas de un market share de 11-12%. ¿Cuál es tu meta?

— Hablar de números siempre es bien difícil. Hoy por hoy tenemos que consolidarnos en el mercado mexicano, uno de los más competidos en el mundo. Aquí hay muchas más marcas que en los mercados europeos. Volkswagen busca consolidación y fortalecer los lanzamientos que tenemos para este año.

¿En qué sentido van a innovar para consolidarse y crecer?

— En la parte de servicio tenemos un tema de pricing, pero no se debe a la volatilidad ni al tipo de cambio. Nosotros buscamos tener una competitividad como una de las mejores de México. Una de las prioridades es el servicio postventa. Estamos convencidos de que el cliente necesita un producto perfecto en un tiempo perfecto. Hoy más que nunca seguiremos adecuando nuestro servicio a las necesidades del cliente.

Y en volumen de unidades, ¿cuántas prevé colocar este año?

— Del año pasado estamos hablando por arriba de 170 mil unidades y, en este contexto de consolidación, pretendemos mantenernos en esos niveles. El hablar de una cifra hoy, con el panorama volátil en el que nos encontramos, puede ser un poco irresponsable.

Pero sí vienen nuevos productos.

— Viene muy pronto el nuevo Teramont, un extraordinario auto, una SUV del segmento V, con tres filas de asiento para siete pasajeros, con un magnífico equipamiento y lo estaremos lanzando a mediados de este año o a finales de 2018.

Viene una renovación de nuestros productos de volumen, que es una sorpresa para el mercado mexicano y que nos va a ayudar a seguir creciendo.

Acaban de lanzar la renovación del Jetta, ¿cómo ha sido su aceptación?

— No sólo va cumpliendo, sino superando nuestra expectativa. Pero no sólo el nuevo Jetta, también el nuevo Tiguan. Los dos productos han tenido muy buena aceptación no sólo por la relación precio-valor, sino también por su calidad. El Jetta tiene un buen tamaño para las familias mexicanas, además es un ícono para las carreteras de este país. Es el auto que todos quieren, uno de los más anhelados por los mexicanos y esto se ha logrado por muchísimos años. Ahora, Volkswagen lo coloca como el auto de tu vida, es el auto perfecto en un entorno tan competitivo. Es un coche muy versátil y potente con un motor 1.4 turbo.

¿Se ampliará la gama?

— Sin duda. Por el momento es muy pronto para hablar de un motor diferenciado. Apenas está naciendo el auto, pero seguro vienen más opciones para complementar la gama hacia el futuro.

En el mercado de los compactos, ¿qué sucederá con el Up?

— El Up tiene un ciclo, pero nosotros estamos enfocados en nuestros productos base. Seguimos con una oferta competitiva con el modelo Gol –que inclusive viene con nuevas sorpresas muy pronto–, con el Polo, con el Vento, que es la entrada al sedan de la marca, y de ahí nos saltamos al Jetta.

¿Y el Beetle?

— Hoy continúa, tenemos Beetle para un rato. Es un ícono, pero hay que ver en qué momento tiene sustitución por otros productos y una evolución, como todas las marcas.

Hablando de evolución rumbo a 2022, ¿hacia dónde va la marca en el segmento de los autos eléctricos?

— La base del desarrollo para el futuro es ésa y para la marca es un pilar fundamental. Necesitamos tropicalizar esta estrategia para cada uno de los mercados y aquí tienes que hablar también de infraestructura tanto del país como de estaciones de carga, de carreteras, en capacidades de carga. Sin lugar a dudas, el futuro va para allá. Volkswagen está comprometida con un futuro de autos eléctricos y no cabe duda de que México será una evolución en esta línea. Lo que hay que ver son los tiempos y las velocidades y cómo nosotros, como mercado y como consumidores, nos podamos adaptar a estas tecnologías.

¿Cuándo veremos los primeros autos eléctricos de Volkswagen en México?

— Estamos trabajando en el proyecto, pero no podría darte una fecha.

¿Y se podrían llegar a ensamblar también en México?

— Esto depende muchísimo de las plataformas. Aquí tenemos una MQB que compartimos con el Grupo Volkswagen, que a su vez alberga muchísimas posibilidades. Aquí ya se produjo el Jetta híbrido, todo depende de la oferta y de la demanda que tengas en la región.

A pesar de la incertidumbre, ¿es el momento ideal para comprar o cambiar de coche?

— Siempre es momento idóneo para comprar un auto, pero depende de la alternativa que yo te dé y depende de la accesibilidad que te demos como Volkswagen. Nosotros buscamos todo el tiempo poder darte la mejor alternativa. Hoy estamos en un momento de precios estables –aunque han aumentado como toda la industria–, tenemos planes de financiamiento, promociones de seguro, comisiones por apertura. Yo nunca hablo de esperas, porque nada es seguro. Hoy estamos haciendo un esfuerzo para hacer nuestros productos más accesibles, no sólo por el precio, sino también por las opciones de financiamiento.

Además, como poblano, ¿qué representa para ti dirigir la marca en México?

— Me siento muy halagado y muy comprometido en esta nueva etapa al frente de la marca que también conlleva una gran responsabilidad.

¿Cuál es el auto que más vendes en México?

— Tenemos diferentes productos que representan un segmento muy importante en el mercado. Hoy los valores, la esencia de lo que representa Volkswagen se refleja en Jetta y Tiguan. Estos dos productos representan el presente y el futuro de la marca.

