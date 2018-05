Enluta a la ciudad deceso de bebé; el sábado sería su bautizo

La Fiscalía de Jalisco informó que, pese a los avances en las investigaciones en torno al atentado que sufrió una unidad de transporte público el pasado lunes en Zapopan, aún no hay detenidos por estos hechos. El ataque provocó la muerte de un bebé de ocho meses de edad y lesiones a ocho personas más, entre ellos la madre del niño.

En rueda de prensa, el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, mencionó que se apoyarán de las cámaras de seguridad que había en la zona para identificar a los agresores. Destacó que el hecho no quedará impune y no dejará de apoyarse a las familias afectadas por esta tragedia.

Este jueves por la madrugada, el menor Alexis Tadeo, víctima fatal, fue velado y hoy se realizará una misa de cuerpo presente.

Camión incendiado en Mariano Otero y Las Torres.

El ataque

La noche del pasado lunes, al filo de las 22:00 horas, cuatro sujetos encapuchados prendieron fuego a una unidad de transporte público de la empresa Tur cuando estaba a punto de concluir su derrotero.

Tras el atentado que sufrió horas antes el ex fiscal Luis Carlos Nájera, en Morelos y Chapultepec y la quema de dos automotores, entre ellos una unidad de transporte público al atardecer, varias rutas habían decidido suspender sus servicios por el temor de más incidentes, excepto la empresa Tur.

En el cruce de Mariano Otero y Las Torres, los encapuchados encañonaron al conductor y lo obligaron a detenerse. La puerta trasera del automotor nunca se abrió.

Escapan por donde pueden

Los delincuentes lanzaron dos bombas molotov al interior de la unidad por la parte frontal sin preocuparse si los pasajeros habían descendido. El fuego se propagó de inmediato a los asientos delanteros donde se encontraba Alexis Tadeo y su madre, pues ocupaban los espacios preferenciales para mujeres embarazadas, con bebés o personas de la tercera edad.

Un pasajero rompió un cristal y se lanzó a través de él; automovilistas y vecinos que se percataron del incidente de inmediato destrozaron otro de los cristales para ayudar a los otros viajeros, en su mayoría mujeres.

“Yo les ayudé a bajar a dos señoras que se quemaron de las piernas, pero había una señora tirada en el piso y era la que traía el bebé, fue muy triste y al ratito llegó la ambulancia, pero la señora ya estaba muy grave”, relata un testigo. Los causantes escaparon.

De fiesta a tragedia

Este sábado Alexis Tadeo iba a tener su bautismo. De hecho, su madre y el bebé retornaban del Centro de la ciudad, a donde habían acudido a comprar el ropón, cuando ocurrió el ataque. Carlos Alexis Velázquez, padre del menor, explica que él salió de trabajar y se fue directo a su casa en la colonia Arenales Tapatíos, donde esperaba a su esposa e hijo

El padre del menor, entre lágrimas, mencionó que ya estaba todo listo para la fiesta, la comida y el salón de eventos. “Estoy destrozado” reconoce entre lágrimas.

“Es un dolor muy grande perder a un hijo, yo lo que pido es justicia, porque esto que le hicieron a mi esposa y mi hijo no se vale”, mencionó el padre al periodista Antonio Neri de WRadio.

La madre de Alexis Tadeo aún no sabe que su hijo falleció, se encuentra sedada en un hospital particular por las quemaduras de hasta tercer grado que cubren 90% de su cuerpo y no quieren informarle para no entorpecer su recuperación. Médicos quieren trasladarla a Galveston, Texas, pero su salud es grave y no se puede hacer el procedimiento aún.

Los sobrevivientes del camión

Femenina de 26 años, en condición grave con quemaduras de segundo y tercer grado en 90% de su cuerpo. Madre del menor fallecido. Femenina de 24 años de edad, quemaduras pélvicas de 2do grado, de regular a grave. Masculino de 22 años de edad, quemaduras vías aéreas, en observación. Femenina de 23 años de edad, quemaduras vías aéreas, necesitó hospitalización. Masculino de 22 años de edad, quemaduras vías aéreas necesitó hospitalización. Femenina de 27 años de edad, quemaduras vías aéreas, necesitó hospitalización. Masculino de 20 años de edad, afectación vías aéreas, en observación. Femenina de 27 años de edad, afectación de vías aéreas y quemaduras en brazo derecho y ambas piernas.

