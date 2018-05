Mi carta de presentación es la trayectoria: Alejandra Barrales

La disputa por la Ciudad de México entró en su recta final; ante ello, la abanderada a la Jefatura capitalina por la coalición Por la CDMX al Frente advirtió que la trayectoria y la experiencia de los aspirantes influirá en la decisión final de los capitalinos el próximo 1 de julio.

¿Cuál es el corte de caja que le das a tu campaña?

— Mis propuestas son las más viables y las más factibles para la ciudadanía. Estoy animada y estoy convencida de que vamos a ganar las próximas elecciones. No hemos dejado de crecer, soy la candidata que conoce la ciudad.

La inseguridad es un tema que causa escozor entre la ciudadanía, ¿cómo lo vas a afrontar?

— Yo estoy determinada a hacer de la Ciudad de México la más segura del país, no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo; vamos a transformar de fondo a nuestra policía, vamos a garantizar la seguridad en el transporte.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Se desbordó la violencia?

— Nos vamos a meter fuerte en ese tema, es muy difícil que le vaya bien a la ciudad cuando en términos de seguridad el país entero está sumido en una crisis de violencia.

No somos una isla, nos impacta lo que pasa en todos los estados. Pero además, esto se hace más grave cuando los gobiernos le abren la puerta a la delincuencia, como sucedió en el caso de Tláhuac, que no solamente no combaten a la delincuencia, sino que se hacen socios. Esto hace más difícil la situación.

En la CDMX por fin se reconoció que operan los cárteles de la droga, ¿qué opinas sobre esto?

—Yo creo que más allá de un asunto de semántica o de una situación jurídica, lo real es lo que la gente siente y piensa. Hoy los ciudadanos están enojados con justa razón, pero por otro lado la gente también tiene miedo. No podemos vivir con miedo.

Tenemos que recuperar esa situación y esta batalla contra la inseguridad.

Con base en esto, ¿cuál es la gran deuda que tiene el PRD con los capitalinos?

— En 20 años de gobierno perredista se ha aportado bastante, se ha avanzado hacia una ciudad de vanguardia, de derechos, de libertades y de mayor nivel de educación, aunque también se han dejado de hacer cosas.

El tema de la movilidad es un punto importante que ha causado molestia, de lo complejo que es esta ciudad, es un enorme reto. He dicho con claridad que vamos a fortalecer las áreas de oportunidad y sanar lo que lastima a la gente.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Te comprometerías a poner candado a los desarrollos inmobiliarios irregulares?

— Sin duda hay que tener todo bajo observación, sin consignas, pero con una claridad de que la ley se tiene que cumplir. No debe haber sorpresas. El oriente de la ciudad es la zona donde nos falta todo. Es un asunto de política a largo plazo, ya que lo que se ha estado haciendo es política de corto plazo.

La ciudad debe crecer de manera ordenada, hay que repoblar algunas zonas, lo que es real es que no se puede crecer como consecuencia de iniciativas de desarrolladores inmobiliarios.

¿Qué legado dejó Miguel Ángel Mancera?

— Hubo aportaciones muy importantes como el tema de desarrollo social, los programas sociales, estos mismos se institucionalizaron y se avanzó en varias áreas.

¿Y los pendientes?

— El tema de movilidad es uno de los grandes temas pendientes. Estamos muy a tiempo de darle la vuelta a este tema. De manera transparente, a mediano y largo plazo.

El voto que obtenga Morena ¿será un voto de castigo al PRD?

— Creo que está muy claro que los ciudadanos siguen coincidiendo con una ideología progresista, una visión de izquierda, el tema de fondo es que la gente debe saber a quiénes van a encargar sus problemas.

La ciudadanía más que nunca buscará experiencia e ideas, trayectorias. Mi mejor carta de presentación es eso: la trayectoria.

¿Cómo calificarías a Mikel Arriola y a Claudia Sheinbaum?

—Lo que han evidenciado los dos es incapacidad. Mikel, evidentemente en las tareas que ha tenido, ha confirmado su incapacidad, quien piense que el Seguro Social está resuelto que le dé una revisada a sus registros.

En el caso de Sheinbaum, está acreditado que como secretaria del Medio Ambiente cambió cemento por suelo de conservación, está documentado. Y como jefa delegacional en Tlalpan no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad y vida de sus ciudadanos.

¿Das tu palabra de realizar una investigación a fondo a ambos personajes en caso de ganar?

— Yo no hablo de consignas personales, pero a lo que sí me comprometo con toda claridad es a hacer justicia en el caso Rébsamen, yo no sé si detrás de esto se confirma que es Mikel o Sheinbaum.

Mi compromiso es con las víctimas del pasado sismo del 19 de septiembre, es ponerte un poco del lado de estas familias. No es una cacería de brujas.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

¿Qué opinión tienes sobre las fotomultas y el aumento a la tarifa del Metro?

— Es muy importante revisar cuáles son los objetivos, el asunto de salvar vidas, de medir y modular la velocidad me parece un tema importante, el cual está probado.

Hay que tomar medidas que no sean nocivas para los ciudadanos, hay que revisar el tema de la velocidad y qué pasa con las multas y los procesos que se deben seguir.

Difícilmente se podrá echar atrás esta medida, sería una irresponsabilidad.

¿Llamarías a Mikel Arriola para declinar a tu favor?

— No solamente a él, sino a toda la ciudadanía que quiera una ciudad de vanguardia, de ley, de orden, el llamado es a que nos apoye, y claro que el voto útil se hará sentir en las próximas semanas.

Se le debe meter racionalidad al voto. Yo no le cierro la puerta a ningún capitalino.

La despoblación de las cárceles es otro de los problemas.

— Falló el sistema penal acusatorio. Es un tema que se tiene que analizar con profundidad. No se están reinsertando los jóvenes que entran a las cárceles de la ciudad, en lugar de ello se profesionalizan en el crimen.