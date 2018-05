La elección se define entre Frente y Morena, no hay más: Gonzalo Espina

El diputado local del PAN, actualmente con licencia, adelantó que busca mejorar la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de este territorio.

¿Cómo te ha recibido la gente y cuál es la mayor demanda?

— Vemos mucha aceptación, diariamente hacemos recorridos, independientemente de las reuniones que tenemos con vecinos en las tardes, estamos visitando mercados, escuelas, lecherías, hasta recorridos por las diferentes calles de los pueblos y colonias de la delegación. Aquí en Cuajimalpa notamos en general un hartazgo del gobierno en curso que es del PRI y es algo que viene muy pegado al tema nacional; la ciudadanía quiere un cambio porque en Cuajimalpa mucha gente vive asustada inclusive, por esta gente.

No es secreto que este grupo político es muy violento, hay varias denuncias, pero también la ciudadanía está aterrorizada y pide a gritos seguridad, es la demanda número uno en todas las colonias. Nosotros traemos estrategias integrales dada la experiencia en la Asamblea Legislativa y de trabajar tres años con los vecinos a través de mi módulo, así que sabemos cómo atacar este problema.

¿La gente pide cambio de delegado, alternancia en el gobierno o sólo que se mejore la seguridad?

— La gente tiene miedo de que se quede el PRI, lo digo sinceramente, ellos han estado ahí prácticamente seis años y lo que yo veo en las calles es que está teniendo muy buena aceptación el Frente. Inclusive recordemos que Cuajimalpa ya ha sido gobernado por el PAN y en este caso hablando numéricamente, en realidad el Frente allá es invencible.

En elecciones pasadas el PAN quedó en un muy cercano segundo lugar y cuando el PRI ha ganado ahí, en estas dos elecciones pasada, ha sido por un punto o dos, no más.

¿Qué significa Adrián Rubalcava en la delegación y cuáles son los focos rojos en donde debes llegar a actuar?

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

— Creo qué hay mucha gente que reprueba su trabajo, hay quienes lo pueden querer, pero creo que eso sólo lo saben los ciudadanos. Creo que esta elección es muy fácil y habrá quienes piensen que Cuajimalpa es un edén y que es punta de lanza, pues ahí tienen a su candidato que es el rojo. Al final del día quienes van por más y quieren un Cuajimalpa con más salud, seguridad y donde los servicios se vean reflejados en esas calles, pues está está muy claro que la opción es el Frente. Como lo veo, en las encuestas el PRI, como a nivel nacional, va para abajo, yo los veo muy lejanos a la gente y creo que en estas elecciones, la elección se define entre Morena y el Frente, no hay más.

¿Cómo atacar la inseguridad en Cuajimalpa?

— El problema en Cuajimalpa es el robo a transeúnte, robo a casa habitación y a vehículo, son los más comunes en Cuajimalpa, creo que el 99% de las veces es gente reincidente, gente que acaba de salir del reclusorio o que prácticamente ya se dedica a eso y ve cómo el sistema de justicia penal es una puerta giratoria para los delincuentes, por eso mi medida y la propuesta es con base en la prevención del delito blindarla y que los próximos legisladores federales del Frente puedan combatir el sistema que no ha servido para nada, no sólo en la Ciudad de México, sino en el país.

¿Cuál sería la estrategia con el gobierno central y delegaciones aledañas para blindar Cuajimalpa?

— Como alcalde coadyuvas con la Secretaría de Seguridad Pública, indudablemente, pero sí tenemos que hacer un tema muy local de seguridad, creo que hay que invertirle mucho. Queremos que la gente en Cuajimalpa se sienta segura, independientemente de los operativos que podamos realizar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hay que tener más policía, conexión con el C2, aumentar la tecnología y tener a Cuajimalpa más vigilado, que no sea un atractivo para delinquir.

Hay mucha gente que viene de otras delegaciones a delinquir y también como tenemos la carretera hay mucho asalto en transporte público, pero estos temas los vamos a hablar con la SSP, pero también hay que rescatar las calles, los deportivos, hay lugares en donde la gente ya no se atreve a transitar por miedo. Hay que regresar las calles a los habitantes.

¿Cómo distribuir el presupuesto conforme a tu estrategia?

— Lo principal será la seguridad, queremos abrir centros de salud por colonias, ese sería el punto número dos y queremos construir tres universidades tecnológicas. Estamos agarrando mucho el modelo de Benito Juárez en el tema de servicios; hoy es la delegación que cuenta con la mejor calidad de vida en cuanto a servicios para la gente y comparada con cualquiera no encuentras ni un sólo parque abandonado, las luminarias están al 100, nosotros queremos hacer que la gente perciba los servicios.

En Cuajimalpa sólo cambian las calles principales, hay calles secundarias que tienen 30 años igual y es la demanda de la gente. También el tema de El Hospitalito, que aunque se consiguieron los recursos para invertirle, la gente de la colonia El Contadero se ampararon porque no lo quiere, pero más allá de eso creo que hay que darle una salida al tema porque si no lo quieren incluso la alcaldía podría comprar el predio o buscaríamos una donación para que fuera reubicado.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Como desarrollador, ¿estás a favor o en contra del crecimiento inmobiliario y bajo qué esquema?

— Estamos a favor, siempre y cuando se revisen los usos de suelo y se respete la normatividad, entendemos que la ciudad debe crecer pero debe hacerlo de una forma ordenada y sin estar atropellando los derechos de terceros.

¿La delegación tiene esta problemática?

— Totalmente, tiene una violación constante a los usos de suelo, bajo la argucia que sea e independientemente que la delegación asegura que no es culpa de ellos.

¿Cómo hacer conexión con Invea y Seduvi para trabajar a favor de esto?

— Si en verdad quieres agarrar al toro por los cuernos debes hacer las cosas bien y denunciar este tipo de situaciones, me queda claro que el 100% no es culpa de la delegación pero sí debes denunciar y hacer valer que esos usos de suelo sean protegidos en la delegación y que sean los que prevalezcan, porque lo que sienten los vecinos es que la delegación lo deja pasar diciendo que no les toca y echándole la bolita a Seduvi y explicando que hay amparos. La gente siente que la delegación es la culpable porque uno hace en tiempo y forma lo que debe hacer.