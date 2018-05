Segundo debate de candidatos a la gubernatura fue menos hostil

Puerto Vallarta fue la sede del segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco. El ejercicio se caracterizó porque fue menos hostil que en la edición anterior; sin embargo, los ataques que sí se registraron, se concentraron principalmente en uno de los aspirantes: Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Juntos Haremos Historia.

Él, a su vez, trató de responder a las declaraciones de sus rivales acusando un frente en su contra.

Sería difícil definir a un ganador del ejercicio; por el contrario, fueron temas incómodos que en realidad revelaron deficiencias en los siete candidatos y sus propuestas.

El debate se dividió en tres ejes principales: cultura, salud y deporte; el segundo fue sobre infraestructura y gasto público y, finalmente, en materia de derechos humanos; el evento fue coordinado por los periodistas Raúl Frías Lucio, Enrique Toussaint y Sonia Serrano.

En la primera parte del debate, los aspirantes fueron cuestionados sobre cómo revertir la crisis del sistema de salud y frenar los actos de corrupción que se agravaron en la actual administración, en particular bajo el mandato de Antonio Cruces Mada. También reconocieron un grave problema en el desabasto de medicamentos.

La propuesta general fue transparentar el manejo de los recursos y eficientar el gasto; sin embargo, varios de los aspirantes aprovecharon para lanzar críticas al candidato Carlos Lomelí por su empresa Lomedic como proveedora del gobierno y afirmaron que utilizó estas relaciones comerciales para enriquecerse en detrimento del sistema de salud.

En el segundo módulo, en donde se tocó el tema de sobre el ejercicio de gasto público, se lanzaron críticas sobre el deficiente manejo de los presupuestos y se acusó al gobierno actual de usar los recursos estatales de forma discrecional. Miguel Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , se comprometió a no crear más impuestos, mientras que Enrique Alfaro afirmó que todos los proyectos de infraestructura que ha propuesto tienen posibilidad de desarrollarse por medio de una reingeniería de las finanzas públicas.

El punto álgido de este segundo módulo fue cuando Carlos Lomelí acusó a Enrique Alfaro de favorecer a constructores durante su administración y llevó un supuesto disco duro con evidencias para tratar de comprobar sus dichos (el disco en realidad era un dispositivo para un equipo Apple).

Es importante mencionar que a lo largo del debate, el candidato del Partido Verde Ecologista, Salvador Cosío Gaona, insistió que se tocara el tema de seguridad afirmando que era un tema prioritario por los incidentes violentos registrados esta semana. En varias ocasiones, los moderadores tuvieron que insistirle que se apegara a los temas que había aprobado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

FOTO: Cortesía

Otro ataque directo a Lomelí fue encabezado por Carlos Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Orozco acusó a Lomelí de generar una campaña negativa al asegurar que si la gente no vota por toda la fórmula, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, al resto de los jaliscienses les podrá ir mal.

La tercera parte trató sobre los derechos humanos, en donde los candidatos establecieron, como factor común que serán respetuosos de la igualdad; no obstante, no faltaron los aspectos críticos. Por ejemplo, Carlos Orozco lanzó un mensaje criticando el feminismo a ultranza y la necesidad de educar a los jóvenes sobre sexualidad; Carlos Lomelí no desglosó sus propuestas para atender a grupos vulnerables, mientras que Enrique Alfaro no ahondó en su plan para frenar las anomalías en el tema de desapariciones. A Miguel Ángel Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), se le cuestionó sobre la intervención de su partido en un organismo que debía ser ciudadano.

En la última etapa, de las conclusiones, Marta Rosa Araiza, de Nueva Alianza, afirmó que los políticos que buscan la gubernatura han incumplido sus promesas desde que ocuparon otros cargos públicos, mientras que Alfaro lanzó sus dos últimos ataques contra Miguel Castro del PRI y Carlos Lomelí, dedicándoles canciones de Juan Gabriel y Paquita la del Barrio, respectivamente.

El próximo 10 de junio será el tercero y último debate en Lagos de Moreno. Los temas serán gobernabilidad y seguridad; desarrollo humano–educación e innovación; finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Resguardan la sede del debate

Elementos de la Fuerza Única apoyaron en el cuidado del Centro Universitario de la Costa donde se realizó el debate. A pesar de los incidentes violentos registrados durante esta semana, no hubo mayor actividad de la autoridad para resguardar el espacio durante el ejercicio.

