Continúa la "preparación activa" de reunión Trump - Kim Jong-un: Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el próximo 7 de junio en Casa Blanca en el marco de la "activa preparación" de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur, informó hoy la portavoz presidencial, Sarah Sanders.

Asimismo, Sanders confirmó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirá "más adelante esta semana en Nueva York" con Kim Yong Chol, vicepresidente de Corea del Norte.

El viaje del estrecho colaborador de Kim supone la visita de mayor rango de un político de Corea del Norte a Estados Unidos en casi dos décadas.

"Desde la carta del presidente Trump del 24 de mayo al líder norcoreano Kim Jong-un, los norcoreanos han estado implicados. Estados Unidos continúa la activa preparación de la esperada cumbre del presidente Trump con el líder Kim en Singapur", afirmó la portavoz de la Casa Blanca.

Como parte de estas preparaciones, Sanders señaló que "una delegación estadounidense se encuentra reuniéndose con una delegación norcoreana en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas (DMZ, en inglés), compuesta por Sung Kim, el embajador estadounidense en Filipinas; Allison Hooker, la directora para Corea del Consejo de Seguridad Nacional; y por Randy Schriver, secretario asistente de Defensa para Asia y el Pacífico".

Por su parte, el mandatario estadounidense destacó hoy la "sólida respuesta" a la misiva enviada a Kim la pasada semana, en la que anunciaba de manera sorpresiva la suspensión del histórico encuentro de Singapur por la "hostilidad" de Pyongyang, pero dejaba abierta la disposición a seguir conversando.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018