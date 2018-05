Busca Salvador Cosío que el gobierno priorice la seguridad

Salvador Cosío Gaona, el político de los políticos en Jalisco, quiere emular a su padre Guillermo Cosío Vidaurri y alcanzar la gubernatura de Jalisco. Cosío Gaona estuvo a punto de convertirse en el candidato por Morena, pero cuando este partido se decantó por Carlos Lomelí Bolaños, decidió buscar la gubernatura por la vía independiente.

Estas aspiraciones no prosperaron y al final recibió la invitación de Enrique Aubry, dirigente estatal del Partido Verde, para ser su abanderado.

Cosío Gaona ha tratado de abrir el debate principalmente en el tema de seguridad pública y, recientemente, sugirió la pena de muerte como un recursos contundente para frenar la inseguridad y violencia que azota al país.

¿Cuál sería la principal de sus propuestas de campaña?

— Buscaremos el orden y el progreso, ambas van de la mano, si no hay una no hay otra. La sociedad vive la falta de orden y eso implica falta de certidumbre y seguridad, lo que frena las posibilidades de crecimiento e inversión.

Para mantener el orden debemos garantizar la protección del ciudadano que conll

eva a la prevención del delito e ir hacia el fomento de las cosas que generan mejores condiciones de vida. La ausencia de estos elementos son los que a la larga provocan la delincuencia.Debemos fomentar los valores, pero de nada sirve si las personas no tienen un adecuado ingreso o una revisión del esquema de salud mental y emocional. Si no hay cohesión social, por más que impulses esta tarea del orden, no vas a avanzar.

¿Entonces la idea es avanzar desde las necesidades básicas de la gente?

— No sirve de nada que tú metas más policías, más equipamiento, o avanzar en el tema de la procuración de justicia si no tienes lo del fondo, que es la cohesión social, y atacar la base del incendio. Hemos sido reactivos queriendo apagar flamas en lugar de extinguir incendios.

En el aspecto del orden, requerimos un adecuado manejo y operación del sistema de control de confianza, ya sea por negligencia, corrupción o falla estructural al aplicarlo. Debemos ser más eficientes en los recursos a invertir como equipamiento y tecnología. Los policías deben ser mejor remunerados y con prestaciones. Yo prefiero tener pocas patrullas bien equipadas, que muchas guardadas en una bodega por falta de equipo; prefiero tener pocos policías, pero bien equipados.

¿Habría que invertir también en labores de inteligencia?

— Yo invertiría también en inteligencia, capacitación, adecuada función de los equipos y darles a los policías seguridad laboral y prestaciones garantizadas por ley. Por el otro lado, debemos mejorar el sistema de justicia para darles ascensos y reconocimiento, además de sancionar al mal policía.

La procuración de justicia no funciona… ya hemos visto que la Fiscalía no funciona. Yo critiqué y lo insisto aún hoy, la reforma que aglutinaba todo el sistema en una sola dependencia. Tenemos un desmadre en ese sentido y no hay nada manejándose bien ahí.

“Son tres patas que deben sostener el sistema: prevención, procuración e impartición de justicia. Obviamente está fallando la procuración, la Fiscalía no funciona” Salvador Cosío Gaona

Tenemos que entrarle seriamente al servicio de carrera en materia de seguridad, lejos de compadrazgos y caprichos. Debemos hacer que funcione el nuevo sistema de justicia, entrarle a la justicia alternativa para amainar los conflictos, no buscar la creación de un mando único, sino al mando concertado y coordinado.

En el esquema de procuración de justicia debe haber claridad en cuanto a méritos y ascensos. Igual debe ocurrir en el Poder Judicial, ya basta de designaciones de jueces al capricho. Tenemos una larga lista de personajes que han ascendido en su carrera del Poder Judicial por amiguismos o caprichos.

Debe desaparecer la discrecionalidad del Poder Legislativo en la designación de jueces y magistrados.

¿Qué pasará con el sistema local anticorrupción?

— Hay avances, pero creo que ha faltado. Tan es así que no hemos resuelto muchas cosas. Se requiere mucha voluntad para romper vicios y tratar de que haya una participación adecuada de la sociedad. El asunto es que no hay una precisión en los temas relacionados con este sistema. Hay muchos grupos organizados de poder que están metiendo mano, se deben mejorar los perfiles. Ahora, mientras haya impunidad, hay corrupción, si hay corrupción hay incertidumbre.

FOTO: Héctor Escamilla

¿Cuáles serían otros aspectos de su plataforma?

— Al amainar la inseguridad, al generar la confianza social, debemos generar empleo, ampliar el que existe y que sea de mejores condiciones, generar plazas nuevas, pero estables. Tenemos que crear empleo para los jóvenes, que los corren porque luego no tienen experiencia e, incluso, para los adultos maduros que quieren seguir trabajando. Debe haber más apoyo a las madres trabajadoras, incrementar de alguna forma la tranquilidad y respaldo social también para los padres solteros.

También estamos reprobados en temas ambientales y en impulsar el desarrollo regional. Hasta los noventa hubo desarrollo en las diferentes regiones del estado, pero se ha ido perdiendo. ¿Por qué tenemos problemas? Porque la gente se viene a Guadalajara, pero eso implica un decaimiento de las ciudades medias. Te pongo un ejemplo: Zapotlanejo, por estar pegado a la urbe, tiene más habitantes ya que Autlán de Navarro, San Juan de los Lagos, Ameca o Tala. Tenemos un problema grave de comunicación e interconexión con las regiones, un atraso severo para generar vocacionamiento económico a las ciudades medias.

¿Sobre la creación de una segunda universidad pública?

— Tenemos un rezago en cobertura educativa, pero rechazo por completo crear una segunda universidad, bastaría con impulsar la Universidad Tecnológica de Jalisco o los exitosos tecnológicos regionales. No necesitamos otra universidad, otro monstruo no. A la Universidad de Guadalajara hay que darle una revisada, porque sigue gastando en cuestiones que a lo mejor son buenas en materia cultural, materia social, pero no se le está dando impulso a la educación tecnológica o educación superior. Seguimos teniendo a jóvenes de El Salto que se tienen que ir a Tonalá o Guadalajara para seguir estudiando. Nos faltan muchos temas periféricos, pero no una nueva universidad.

¿Qué propone en materia de salud?

— Creo que la situación es grave: centros de salud sin medicamentos y los que hay están caducos, clínicas por meses sin doctores. Debemos sanear y castigar severamente a aquellos que hicieron algún daño al sistema de salud de Jalisco y reestructurar presupuestalmente para lograr la cobertura de salud necesaria; de lo contrario, la entidad seguirá en el hoyo.

Entonces puedo resumir tres aspectos de mis propuestas: desarrollo regional equilibrado, fortalecimiento de la atracción de inversiones y, finalmente, orden y progreso en dos vías: otorgar certidumbre y tranquilidad, y generarle a la gente un apoyo social ordenado.

Botepronto

Lo primero que le llegue a la mente:

Anaya: farsante

farsante López Obrador: mesiánico

mesiánico Peña Nieto: desperdicio

desperdicio Donald Trump: orate

orate Jalisco: potencial

potencial Inseguridad: cáncer

cáncer Aborto: revisable

revisable Marihuana: analizable

analizable Aristóteles: incompleto

incompleto Corrupción: abatible

A fondo

Libro favorito: La carrera hacia el poder, de Jeffrey Archer

La carrera hacia el poder, de Jeffrey Archer Película favorita: Angelitos negros

Angelitos negros Comida favorita: el queso, en cualquier presentación

el queso, en cualquier presentación Deporte favorito: beisbol

beisbol Equipo: Charros

Charros Género musical: mejor te digo el que no me gusta: el heavy metal. Me gusta la salsa.

¿Última vez que…