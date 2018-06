‘No habrá cacería de brujas en MH’: Magui Fisher

La candidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo de la coalición Por la Ciudad de México al Frente reconoció que la inseguridad se desbordó en la delegación

Margarita Martínez Fisher asegura que buscará regresar la tranquilidad a los ciudadanos, además de mantener a raya al comercio informal y realizar una auditoría a fondo de las administraciones anteriores.

La queja principal en MH es la inseguridad, ¿cuál será tu plataforma para enfrentar este problema?

— Hay una ola de inseguridad muy importante en la Ciudad de México, por ello, vamos a entrarle desde una perspectiva federal; vamos a construir un sistema de atención de fuerza especial para que, en primer lugar, contar con elementos de policía que respondan en menos de tres minutos a los llamados de la ciudadanía, que no dejemos solo a un ciudadano.

La otra apuesta es la parte de la tecnología, es decir, vamos a sustituir las cámaras de video vigilancia que se encuentran totalmente pasadas de moda y obsoletas. Esto quiere decir modelos de reconocimiento facial, con ciertas características donde se pueda prevenir el delito.

Además, contar con los diagnósticos de los comités vecinales de la delegación; poder platicar con los ciudadanos y que, juntos, podamos tener cubierto los aspectos tecnológicos, así como implementar aviones de inteligencia adecuados, una policía digna y equipada.

¿Estas propuestas en materia de seguridad significarían un presupuesto más obeso?

— Hay un nuevo replanteamiento del presupuesto en la administración anterior, había un gasto importante en personal y en estos tres años se corrigió el rumbo, se invirtió un poco más en infraestructura.

El segundo punto es que la alcaldía cuenta con un fondo que permite cubrir las necesidades; lo más importante es que ahora podremos invertir para mejorar los servicios, con total transparencia.

Más del 70% de los recursos de una delegación se van al pago de nóminas, ¿te comprometes a reducir el gasto en este rubro?

— Esa es una diferencia de las actuales alcaldías con las anteriores delegaciones, ya que ahora podrán decidir el monto que se gastarán por capítulo. Eso antes no sucedía, ahora el capítulo de nóminas se podrá analizar profundamente.

En este momento se hizo una excelente estructura sobre la contratación de empleados, como lo es nómina 8, los cuales no hacían nada, el ejército electoral de Víctor Hugo Romo, todos ellos fueron finalmente retirados de la administración.

Ahora tendremos esa posibilidad de cómo se distribuirá este dinero. No vamos a engordar la plantilla de trabajadores, no hay necesidad.

¿Y los aviadores?

— No tengo claro el diagnóstico de la administración anterior, hay un dato, pero te puedo decir que ya no hay trabajadores que cobran sin trabajar. El tema de autogenerados ahora sí está llegando a las arcas de la delegación, hubo una buena gestión sobre estos recursos y ese dinero se recuperó.

Los ambulantes son otro de los principales problemas que aquejan a la MH.

— Hay una enorme presión en materia de comercio en vía pública.

En primer lugar, no debe de crecer el comercio; ni un puesto más en colonias como Polanco y zona de Lomas.

Se quedará congelado un censo que se realizó anteriormente y además lo que vamos a buscar es poderlos ordenar, disminuir sus dimensiones, liberar la mayor cantidad de banquetas, reubicar la mayor parte que sea posible y, en algún momento, que tengan las mejores condiciones.

Sí, voy a aplicar el criterio de que el peatón es primero. Estoy en contra de los programas de reordenamiento que no funcionan. Debemos poder dimensionar el problema y respetar los que estén por todas las reglas, es asunto de seguridad para quienes ejercen el trabajo no asalariado en vía pública.

¿Estás a favor de los Periscope de Xóchitl Gálvez?

— Sí, por supuesto, transparentar nuestras reuniones, y uno de los puntos de la estrategia anticorrupción es la agenda abierta, no puede ser privada la agenda de un servidor público; si voy a recibir a un vecino, a un líder, a un empresario esto se debe transparentar y saber.

¿En algún momento pactarías con Romo algún tipo de tregua?

— Hay 40 casos de corrupción de la administración de Romo y eso no se puede pasar desapercibido. Se le protegió mucho en su momento, nosotros no vamos a proteger a nadie, ni a la administración de Romo ni a la anterior.

No habrá señal de impunidad. No habrá cacería de brujas, es un asunto de romper los pactos de impunidad y de privilegios que han lastimado tanto a la delegación y a los ciudadanos.

No puede ser que, por complicidad, por amistades, por presiones políticas se queden en el tintero. No puede ser que Víctor Romo no haya tenido un proceso como debió ser.

