Tiroteo suspende por minutos maratón en San Diego

Un tiroteo registrado este domingo cerca de Firs Avenue y C Street en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, ocasionó que se suspendiera por minutos un maratón.

Por medio de su cuenta de Twitter, autoridades locales informaron que tras la agresión el presunto tirador fue detenido.

"Ya no hay una amenaza para la comunidad. La escena es segura. El maratón se ha reanudado", reportó.

