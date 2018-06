Estos son los riesgos a la salud que pueden traer los altos niveles de contaminación

Irritación en vías respiratorias, riesgo de activación de ataques de asma y alergias son los peligros asociados a la contaminación ambiental, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activara para este jueves la Fase 1 de contingencia ambiental por la mala calidad del aire que registró en la capital y el Valle de México, la máxima casa de estudios realizó las siguientes recomendaciones a la población.

Permanecer en casa niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares de las 13:00 a las 19:00 horas, ya que son las horas de máxima concentración de ozono.

Para los que padecen enfermedades crónicas, recomendó retomar sus medicamentos y, en caso de sentir malestares, asistir al médico, ya que se prevé que continúe la mala calidad del aire 24 horas más.

Además, la UNAM recomendó a la población en general mantenerse hidratados, estar el mayor tiempo posible en ambientes cerrados, no fumar, ni exponerse al humo de cigarro y evitar actividades deportivas, recreativas u otras al aire libre, sobre todo a menores y adultos mayores.

Doble Hoy No Circula

Este jueves 7 de junio, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con terminación de placa 1 y 2, así como hologramas 1 y 2, por lo que no podrán circular en la capital y Zona Metropolitana del Valle de México.

Sin embargo, debido a la contingencia ambiental que se activó para este jueves, tampoco no se permitirá la circulación a los vehículos que tengan holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON; placas de circulación del extranjero o foráneos; transporte de carga con placa federal o local, y vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2, terminación de placa de circulación NON.