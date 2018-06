Estas son las delegaciones de la CDMX en contingencia por falta de agua

La falta de agua en la capital del país afecta a unas 900 mil personas de siete delegaciones, reconoció Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quien dijo que si bien no se trata de una crisis sí es una situación de contingencia y emergencia.

Al ofrecer un mensaje en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, expuso que esa situación abarca:

Iztacalco

Tlalpan

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Benito Juárez

Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Aclaró que, si bien no se trata de una crisis, no se debe minimizar esta situación atípica. “Nuestro problema es que un pequeño porcentaje de la población representa a muchas personas afectadas. Estamos hablando por ejemplo de que tenemos un 10 por ciento de la población con un servicio que no es normal.

“Esto se debe a un incremento de 20 por ciento de la demanda y el problema de la falta de lluvias en la zona en Lerma, etcétera. Pero un 10 por ciento en esta ciudad son 900 mil habitantes. Por eso hablamos de una contingencia y emergencia”.

El funcionario capitalino asentó que se han tenido quejas de vecinos por baja presión o zonas completas donde no se ha podido cumplir y cubrir con el tandeo, como es Iztapalapa.

Indicó que las quejas se están cubriendo con pipas. “Estamos en una situación fuera de lo que sería lo normal, generada por una situación climatológica”, subrayó.

Pipas

A su vez el contralor general Eduardo Rovelo Pico agregó que se encargará de verificar que la distribución del vital líquido se realiza conforme a las necesidades de la ciudadanía.

Los funcionarios pusieron a disposición de aquellos interesados en solicitar agua potable el teléfono 56544311.

Con información de Notimex

