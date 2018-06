Consejos para un regalo bueno y barato del Día del Padre

Checa el poder de compra de tu bolsillo y determina la cantidad de dinero disponible para adquirir un obsequio. Piensa si usarás la tarjeta de crédito; pero recuerda que lo ideal es no endeudarte.

No abuses de las tarjetas de crédito. Utiliza las promociones, descuentos y ofertas en tu favor. No te excedas con las mensualidades sin intereses y cuida que los pagos no rebasen tu presupuesto.