'Los Increíbles' 2 muestra la importancia de ser buen padre

Con nuevos personajes, una trama que exalta la importancia de ser un buen padre y la igualdad entre hombres y mujeres llega Los Increíbles 2 creada por Disney y Pixar y que, sin duda, corresponde a una de las secuelas más esperadas desde hace más de una década, pues tuvieron que pasar 14 los para ver de nueva cuenta a Elastigirl, Mr. Increíble, Jack-Jack, Violeta, Dash, Frozono, Edna Moda, entre otros, quienes ahora se enfrentarán a nuevas aventuras con villanos más poderosos.

Por esta razón, el director de la cinta Brad Bird y el productor Jonh Walker confesaron en entrevista con Publimetro que para ellos fue un reto poder ver finalizada esta nueva película, pues tuvieron miedo de no reflejar la idea principal de la historia y de no llenar las expectativas del público. Asimismo, comentaron que el objetivo principal de la historia es pasar un buen rato y mostrar que ser un buen padre te convierte en un superhéroe.

También destacaron que tuvieron que quitar diversas escenas porque no “encajaban” con la trama pero al mismo tiempo agregaron personajes que le dan más diversión a la cinta.

¿Cuáles fueron los principales retos de hacer esta película?

Brad: “El simple hecho de que es la secuela de una de las películas más exitosas de Dinsey y Pixar ya es todo un reto. Así que nos preguntamos cómo podíamos hacer una película familiar y al mismo tiempo sorprendente y divertida, eso fue uno de los grandes desafíos”.

¿Tuvieron miedo de que en esta nueva entrega distorsionara la historia?

Brad: “Claro, realmente nos generó mucho miedo porque la expectación es muy grande y nosotros no tenemos las respuestas a todo. La gente dice: ‘ay que fácil, ya hiciste la primera’, pero es más complicado de lo que parece porque esta es una película diferente en la que los personajes se enfrentan a distintas situaciones. De hecho, he escrito más para esta película que cualquier otra y todo lo que escribía lo tiraba porque sentía que no reflejaba la idea principal de la historia. Tuve que quitar escenas muy padres que simplemente no encajaron”.

John: “Al principio todos tenemos miedo pero al final la única emoción que tienes es de satisfacción y habló en general porque no importa si la película tiene un presupuesto de 200 millones de dólares o 150 o menos, es más que eso porque es muy difícil contar historias que tengan sentido y que, además, el público se sienta atraído”.

¿Por qué el personaje de Elastigirl cobra mayor relevancia?

Brad: “Me parece que las mujeres pueden hacer cosas supremas y sorprendentes en el mundo pero al mismo tiempo estamos diciendo que los hombres pueden ser buenos padres y dedicarse a la crianza de los hijos y por supuesto que eso no es fácil, representa una gran disciplina para un superhéroe como Mr. Increíble”.

¿Para esta cinta se inspiraron en algunos cómics en particular para crear a los nuevos personajes?

Brad: “No, en realidad pensamos en dos cosas: cuál es el poder y quién es el personaje. Por ejemplo, el poder de crear portales hacia otro lugar, a mí me pareció muy interesante porque hay muchas formas de que lo puedas usar y es divertido verlo en pantalla. También me pareció importante mostrar que hay muchos superhéroes que apenas están surgiendo y que admiran a los otros superhéroes ya consolidados y eso pasa en la vida real, en todas las profesiones, hay niños que admiran a atletas u otros personajes. En esta caso es Elastigirl el símbolo de admiración”.

¿Por que tardó tanto en salir esta segunda parte y habrá una tercera película?

Brad: “Me parece que valió la pena la espera porque es una historia de calidad y con muchos mensajes implícitos. La verdad no sé cuánto tardaremos en sacar una tercera parte, no quiero hablar de hacer otra película cuando apenas terminé de hacer una. Lo que debo reconocer es que Pixar fue muy paciente porque años antes yo no me sentía listo. Y con respecto a la tercera, lo único que tengo que decir es que no quiero llenarme de hamburguesas cuando también me gustan los tacos”.

¿Cuál es el mensaje principal de la película?

Brad: “El principal mensaje es pasar un buen momento, que la gente vaya al cine y disfruten de la película, hay acción, comedia y suspenso. Pero si debo elegir algo del mensaje de la historia sería que ser padre es un acto heroico porque es mucho trabajo y es muy importante ser buenos padres porque así pedes construir un mundo mejor, si hubiera más buenos padres habría gente más feliz ¡Seamos buenos padres!”.



NÚMERO

633 millones de dólares recaudó la primera película de Los Increíbles en 2004