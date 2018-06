Trump y Justin Trudeau "olvidan" sus diferencias por Mundial con México

Donald Trump y Justin Trudeau olvidaron, aunque sea por un momento, las tensiones que han tenido en los últimos días tras la imposición de aranceles y el escándalo en la Cumbre del G7. ¿La razón? El anuncio de que Norteamérica será sede de la Copa Mundial 2026.

A través de Twitter, el mandatario estadounidense publicó el siguiente mensaje: "Estados Unidos junto a México y Canadá acaban de obtener la sede del Mundial. Felicitaciones. Un gran acuerdo de trabajo duro".

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations – a great deal of hard work!

Por otro lado, Justin Trudeau también felicitó a los involucrados en esta decisión.

"Buenas noticias esta mañana. La Copa del Mundo 2026 de la FIFA vendrá a Canadá, los Estados Unidos y México. Felicitaciones a todos los que trabajaron tan duro en esto. Será un gran torneo".

Good news this morning: The 2026 FIFA World Cup is coming to Canada, the US and Mexico. Congratulations to everyone who worked hard on this bid – it’s going to be a great tournament! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 #United2026

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2018