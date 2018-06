¡Se prendió esto! Los 5 fans con los looks más estrambóticos de Rusia 2018

Fotos: Vasily Kuzmichenok/Metro Rusia

El fútbol es pasión, es belleza atlética, es poesía para quienes ven en este un arte. Mueve masas, mueve merchandising, sus jugadores son reverenciados como dioses.

Pero eso no sería nada sin sus fans. No solo porque compran boletos, camisetas y hasta calzoncillos de su ídolo: también porque alrededor del estadio, con sus atuendos, generan un poderoso espectáculo visual. Penachos, pinturas, armazones dignas de un cosplay, trajes aparatosos. La creatividad es enorme a la hora de generar amor por el equipo.

Estos looks podrían representar un torneo en sí mismo: si por ellos se definieran, los rusos, colombianos y mexicanos serían potencias orbitales.

Ahora, júzguenlo ustedes mismos. Esto fue lo que captó nuestro fotógrafo en el primer día del Mundial de Rusia 2018

Emperador Azteca

Los mexicanos saben qué son: Go big or go home. Y con una cultura milenaria y exuberante, no podían ignorar sus raíces.

Tropicool colombiano

Caribbean power, elegancia tropical, dice el grupo colombiano Bomba Estéreo. Y este fan del país cafetero sí que sabe cómo mostrar que su país es un crisol de fauna, flora, razas y elementos kitsch. Roar.

Delicadeza rusa

El arte ruso no necesita presentación. Y solo se necesita de un simple tocado tradicional para generar un statement poderoso.

Transformer cafetero

Colombia tiene buenos jugadores en la cancha, pero fans que los equiparan a la hora de hacer statements. Este robot es una gran oda a Daft Punk.

Santa is coming home

San Nicolás y la ortodoxia son dos elementos que combinados bien, dan magníficos resultados, como este. Una gran referencia nacional rusa.

Bonus track:

La Princesa del Mundial, colombiana, cómo no. Todo un statement en un país claramente homofóbico. !Valiente!!