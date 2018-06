Trump "envidia" a Kim Jong-un porque a él sí lo obedecen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dejó entrever un aspecto que envidia de Kim Jong-un, dictador y líder supremo de Corea del Norte.

En una entrevista brindada a Fox News desde la Casa Blanca, Trump habló de la posibilidad de invitar al mandatario norcoreano tras reunirse con él en Singapur el pasado 12 de junio.

"Sí, lo veo en la Casa Blanca", dijo Trump sobre si invitaría a Kim. "Él es un jefe de país, y es muy fuerte. Habla y su gente se levanta para ponerle atención. Quiero que mi gente haga lo mismo".

Trump is demanding that the American people show him love just like oppressed North Koreans do for Kim Jong-un. https://t.co/kpUvtvxtau pic.twitter.com/LQzjC89Ntf

— PoliticusUSA (@politicususa) June 15, 2018