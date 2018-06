Morena prepara un escenario de derrota en CDMX: Alejandra Barrales

A días de finalizar las campañas electorales, Alejandra Barrales Magdaleno, candidata de la coalición Por la CDMX al Frente, cierra filas con su equipo y se dice satisfecha en su desempeño durante estos comicios.

La aspirante a gobernar la capital dio un corte de caja a Publimetro, en el que destacan temas como la compra del voto, medidas de protección a periodistas, el desempeño de los programas sociales en estos comicios e, incluso, habló de su cambio de imagen en las últimas semanas.

¿Tu cambio de look a qué se debe?, ¿cuestiones de estrategia?

— Fíjate que en realidad tiene que ver que al principio de la campaña me vi más con cabello suelto, pero es algo común que hago en ciertas temporadas, a veces traigo el cabello suelto, de repente ando de cabello recogido; sin embargo, en todas estas versiones soy la misma. A veces me veo de una manera, a veces de otra, pero me parece que lo importante es que sigo siendo yo: Alejandra Barrales.

Siguen las acusaciones por compra de voto en la CDMX, ¿cuál es tu postura?

— Existe una estrategia por tratar de desacreditar lo que hemos venido haciendo, y lo que veo es que Morena está preparando un escenario de derrota, donde quieren justificar las razones por las que van a perder. Dicen que hemos cooptado el voto y eso ofende a la inteligencia de los capitalinos. Y es que, si hay una ciudad en donde los ciudadanos piensan y razonan su voto, esa es la Ciudad de México.

¿Bajo este concepto se ha viciado el papel que juegan los programas sociales?

— Claro que no, en esta ciudad hemos trabajado para generar condiciones donde se respete la ley y creo que están dadas las condiciones para que la gente libremente exprese su opinión o su voluntad en este proceso electoral. Yo voy a ganar justo por la buena y eso es respetando las reglas del juego, porque es lo más importante cuando uno llega a este tipo de espacios de gobierno, el que verdaderamente podamos llegar con la voluntad ciudadana.

¿Cuántas tarjetas de La Jefa has repartido en los mitines?

— No tengo el dato exacto, porque estamos en ese proceso final, seguramente lo vamos a tener el día del cierre de nuestra campaña.

¿Vale la pena poner apodos en la boleta electoral?

— Sin duda, los órganos electorales nos salen muy caros como para que haya lagunas de interpretaciones en temas tan trascendentes como esto. Por ello, creo que no deberíamos aceptar que los apodos formaran parte de la boleta; no estoy de acuerdo.

Son los órganos electorales los que deberían hacer este planteamiento. Yo he venido impulsando una campaña con el término La Jefa y habrá que ver qué necesidad hay de crear un conflicto en donde no lo hay.

¿Cómo va tu relación con Ricardo Anaya?

— Hemos construido una buena una relación, desde antes de entrar a esto de las candidaturas, pero más que una buena relación personal, se trata de compartir una visión y un proyecto de país.

¿Dónde estarás el 1 de julio?

— Vamos a prepararnos, como siempre lo hemos hecho. Y nos tendremos que refugiar en un espacio que nos garantice la posibilidad, sobre todo, de estar recibiendo información, y la posibilidad de dar cualquier anuncio de inmediato; estar localizables.

¿Asistirás a la marcha LGBT+?

— Tendrá que ver el diálogo que se pueda hacer con los diferentes colectivos que están participando, yo abiertamente me he asumido desde hace tiempo como defensora de los derechos de la diversidad en esta ciudad. Y mi asistencia o no, obedece primordialmente a que haya las condiciones necesarias. A mí no me gustaría que, al calor de una contienda electoral, nazca el interés de repente de ir a este tipo de cosas, si sale una invitación con mucho gusto estaría.

¿Cuál es el papel de la mujer en la ciudad?

— Por obvias razones conozco a la gente de esta ciudad, las mujeres desempeñan un rol muy importante en la sociedad: son el eje de la familia, son las que sacan adelante el hogar y tenemos un problema muy fuerte de delincuencia, adicciones y necesitamos resarcir el tejido social.

La CDMX será sede del Mundial 2026, ¿cuál será tu plan de comunicación a futuro?

— Tenemos que prepararnos a profundidad, son de cuatro a cinco años para ser los mejores anfitriones de este próximo Mundial, hay que tomarlo en serio, para que, juguemos un papel importante y se gane un prestigio a nivel mundial. Nadie puede apropiarse de una determinación de esta naturaleza, es muy afortunado para la ciudad este nombramiento, debe serlo para los capitalinos, esa decisión se debe reflejar en crecimiento de la economía, entre otras cosas.

Las agresiones a periodistas son un foco rojo, ¿qué plantearás para garantizar la seguridad a este sector?

— Definitivamente existe un compromiso para garantizar la libertad de expresión, y a quienes se dediquen a este tema, deben tener la certeza que pueden desempeñar su profesión sin ningún riesgo, y, sobre todo, tratándose de periodistas. La vida de todos vale y vale lo mismo.

¿Y el caso del bombero de Ismael Figueroa?

— Definitivamente todos los que pudieran estar implicados en este tipo de agresiones afortunadamente las autoridades están para resolver eso. Hay que hacer que pague a quien cometa este tipo de faltas, se trate de quien se trate y para ello existe una ruta legal.