Periodista denuncia golpiza de presunta simpatizante de AMLO

La periodista especializada en música y ex gerente de la estación de radio “Reactor 105.7”, Romina Pons, denunció en redes sociales que una presunta simpatizante del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la golpeó este domingo afuera de una tienda de conveniencia en la Ciudad de México.

Por medio de su cuenta de Twitter, Pons relató que luego de reclamarle a una mujer por meterse a la fila para pagar, ésta la golpeó y mencionó el nombre del tabasqueño.

“Me enojé en la fila del oxxo por que se metió una mujer. Le reclamé. Me dijo algo así como "Pinche güera tu tiempo se acabo. Ahora que gane AMLO vales pura verga." Y madreó. Así nuestro país”, indicó.

Además, puntualizó que el tuit no es “anti AMLO”, sino que es una publicación “anti seguidores violentos que tiene” el candidato presidencial.

"Aguas eh, mi punto no es anti AMLO, de hecho he manifestado muchas veces que no se por quien votar. Mi punto es que no se vale que por pedir ser civiles me agarren a trancazos. No es AMLO. Es la gente polarizada que ni sabe y violenta", subrayó.

El tuit, que se ha vitalizado en redes sociales, fue retomado por el ex presidente, Vicente Fox, enfatizó en que este odio y división lo ha generado López Obrador.

“A ver, seguidores de Lopitos, el hecho de que el “mesías” tenga ventaja, no les da derecho de cometer actos de violencia y salir impunes. Al resto de México, esto es lo que @lopezobrador_ ha hecho: DIVISIÓN y ODIO”, subrayó.

