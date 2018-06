Pese a condena internacional, Trump defiende separar a niños migrantes de sus familias

"Tenemos que detener la separación de familias, pero sea políticamente correcto o no, tenemos un país que necesita seguridad y necesita ser protegido". Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la política de "tolerancia cero", aplicada a los niños migrantes y sus padres o tutotes que son detenidos al cruzar ilegalmente la frontera con México.

Durante las últimas semanas más de dos mil niños migrantes han sido separados de sus familias y aislados en "jaulas" en centros de detención, lo cual ha sido calificado como prácticas denigrantes.

Aunque fue su administración la que comenzó a aplicar la "tolerancia cero", Donald Trump asegura que el origen de estas medidas proviene de "los demócratas", partido adversario que estuvo en el poder en las dos administraciones pasadas, bajo el mandato de Barack Obama.

"Los demócratas son el problema. No les importa el crimen y quieren que los inmigrantes ilegales, sin importar lo malos que sean, entren e infesten nuestro país, como la (pandilla) MS-13. No pueden ganar con sus terribles políticas, así que ¡los ven como potenciales votantes!", explicó en su cuenta de Twitter.

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018