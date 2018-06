En realidad nuestras leyes migratorias son débiles: Trump

A pesar del rechazo que ha provocado la política de Tolerancia Cero, en la que padres migrantes ilegales son separados de sus hijos, Donald Trump aseguró que su país tiene leyes migratorias muy débiles y exigió al Partido Demócrata su colaboración al respecto.

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018