Acto de sensatez, declinación por Morena: Juan Carlos Natale

El ahora ex candidato al Senado, Juan Carlos Natale López aseguró que su declinación en pleno debate a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador se debió a un acto de sensatez y no de oportunismo político.

En una entrevista con Publimetro, Natale detalló que no negoció su candidatura con Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, candidatos al Senado en Puebla de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Desde hace un mes estuve reflexionando sobre mi campaña y pues me di cuenta que no me iba alcanzar para colocar mis propuestas que yo traigo, por ello, valoré opciones y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es el mejor”, sostuvo.

Además, el ex candidato a la Cámara Alta del Congreso de la Unión del Verde Ecologista, indicó que su decisión de sumarse a dicho instituto político fue porque las encuestas no le favorecieron, tras colocarse en un empate técnico en el tercer lugar con el PRI.

Sin embargo, descartó afiliarse al partido de López Obrador, toda vez que su apoyo es como ciudadano y no como militante de algún partido.

“He hecho un estudio donde las preferencias me ponen en empate técnico con el PRI. Renuncio al Partido Verde y para que mis propuestas se vuelvan realidad en el Senado de la República, hay que dárselas a una fórmula de senadores que sí van a ganar porque tienen todo el apoyo de Puebla”, externó.

