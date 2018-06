General Motors resucita la Blazer y la fabricará en México, pese a Trump

La empresa estadounidense General Motors confirmó este viernes que producirá en México la nueva versión del Chevrolet Blazer; esto, a pesar de las críticas del presidente Donald Trump, quien pide a las compañías nacionales producir en el país.

La nueva versión de este popular modelo se exportará a Estados Unidos desde México, confirmó Patrick Morrisey, portavoz de GM, a la agencia AFP.

80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018